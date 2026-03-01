América vs Tigres: Alineaciones del partido de la jornada 8 del Clausura 2026

Duelo con sabor a clásico desde el Ciudad de los Deportes, las Águilas del América recibirán a los Tigres de la UANL en partido de pronóstico reservado. Los dirigidos por André Jardine poco a poco retoman sensaciones tras un inicio de Torneo Clausura 2026 desastroso, mientras que, el equipo regiomontano también ha sufrido una serie de altibajos en el presente certamen.

Te puede interesar: Partidos de HOY sábado 28 de febrero en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Ya con Raphael Veiga en el plantel, parece que el director técnico brasileño tiene más claro su 11 estelar y eso también incluye al mexicano; Henry Martin. Lamentablemente para su causa, no podrá contar con una de sus estrellas por molestias físicas: Alejandro Zendejas. En el caso del cuadro visitante, el 'Conde' va con todo y no podía faltar el ex jugador del Atlético de Madrid en la delantera; Ángel Correa. Por si fuera poco, podríamos ser testigos de la casi siempre infalibe Ley del Ex cuando Rodrigo Aguirre se enfrente a sus ex compañeros azulcremas.

Alineación del América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Cristián Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Aaron Mejía

Mediocampistas: Raphael Veiga, Rodrigo Dourado, Isaias Violante, Jonathan dos Santos y Brian Rodríguez

Delanteros: Víctor Dávila

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Angulo, Fernando Gorriarán, César Araujo y Vladimir Loroña

Mediocampistas: Juan Brunetta, Rómulo y Jesús Garza

Delanteros: Ángel Correa, Rodrigo Aguirre y Diego Lainez

Cabe resaltar la ausencia de Joaquim en el 11 de los Tigres de la UANL, el defensa central brasileño se fue expulsado la pasada jornada en contra de Cruz Azul y no podrá estar en este compromiso. Recuerda que podrás seguir totalmente en vivo y gratis el resultado de este cotejo a través de la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.