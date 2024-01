“A mí me duele en el corazón no poder darles lo que les corresponde”; Ana Gabriela Guevara a los Atletas

La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, aseguró que se siente mal de no poder ayudar a los Atletas con sus becas; “A mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde”.

A 200 días de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, habló sobre la situación que viven algunos de los atletas en cuanto a becas y apoyo económico por parte de la institución deportiva.

“Es un tema legal, no es que nosotros no queramos dar dinero, a mí me duele el corazón de no poderles dar lo que les corresponde por beca y que los estímulos por resultados no se pudieron otorgar, pero si nosotros otorgamos este dinero, el señalamiento va a venir a nosotros y la autoridad fiscal ahora nos va a cobrar nosotros el haberlo hecho sin tener que haberlo hecho”, Mencionó la titular de la CONADE.

Buscan la forma de poder ayudar a los Atletas

La medallista olímpica mencionó que en la semana se reunirá con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, en donde buscarán la forma de poder ayudar a los atletas mexicanos que ya lograron su boleto a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de poderlo subsanar, más sin embargo, mientras persistan con el comité estabilizador pues esto no va a pasar, porque la CONADE está impedida legalmente y si ustedes recuerdan el tema de las becas que se les otorgaron a las chicas del equipo de nado sincronizado fue porque un juez lo mandato, no porque sea correcto, entonces en eso estamos y no porque estemos negados, simplemente es que los tenemos que buscar como si los podemos ayudar” añadió Ana Gabriela.

Los que siguen buscando la marca para París

Por otro lado los atletas que siguen buscando la clasificación olímpica seguirán teniendo problemas con las becas ya que según palabras de la directora de la CONADE no es parte del presupuesto federal.

“Lo que tiene que ver estrictamente con el presupuesto federal y se etiquetan tanto como sus campamentos sus becas y demás, eso es lo que está impedido, pero no es por voluntad, sino porque legalmente no podemos, ellos están decididos algunos por cuenta propia a conseguir los recursos para seguir adelante, en caso del nado sincronizado y creo que el polo que el juez se les otorgó que se les regresaron las becas, pero no fue el caso para clavados, y justo ahí es donde estamos también en una disyuntiva legal, porque unos jueces si les otorgan el amparo y otros jueces no se los otorgaron, entonces se ve la mano negra de qué pues unos están cargados los dados y el otro no, entonces estamos en eso, más, sin embargo, nosotros respetamos la decisión del juez, pero también tenemos que ser respetuosos de lo que legalmente nos instruye la ley aquí”, añadió Guevara.

