Ana Gabriela Guevara: “Aún no hay candidatura formal de México para los Juegos Panamericanos 2027"

Después del anuncio de PanamSports sobre la caída de la sede en Barranquilla para los Juegos Panamericanos del 2027, México tomó fuerza como principal país para albergar la competencia, sin embargo, la medallista olímpica y actual titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, aseguró que no existe una propuesta formal para tomar la candidatura aunque si hubo un acercamiento.

“Pues no, no de manera de formal, la verdad es que habíamos tenido acercamiento con Panam Sports con una intención de que México pudiera levantar la mano para la siguiente edición de los juegos panamericanos, pero sin embargo, no se concretó nada tras el transcurso y desarrollo de los panamericanos en Santiago de Chile, era un rumor entre entre pasillos lo que finalmente pasó con Colombia y había mucho incertidumbre alrededor de ello”, mencionó Ana Guevara.

Te puede interesar: Lo que viene para México en los próximos Juegos Olímpicos de 2024

Programa Completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 15

Hay posibilidades de que México albergue los Juegos Panamericanos en el 2027

La directora de la CONADE mencionó que México si ha pensado en tomar la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, sin embargo, el gobierno federal tendría que invertir una suma fuerte de dinero.

“Si estuvo en la mesa que México pudiera pudiera estar en esa terna, sin embargo, de manera oficial nosotros no lo tenemos, de cualquier manera que decidan hacer participación de esta sede tienen que tener la anuencia el gobierno de México, no he tenido la oportunidad de tocar el tema con el presidente, sobre todo porque estaríamos comprometiendo más allá de la ciudad sede, el gobierno federal tendría que erogar una gran cantidad de dinero solamente por la candidatura y posteriormente en desarrollo de la posible obtención de la sede”, agregó la titular de la CONADE.

Las Ciudades que podrían recibir los Panamericanos en el 2027

Luego del rumor sobre las ciudades que podrían recibir los Juegos Panamericanos en el 2027, Ana Gabriela aseguró que existían 3 posibles candidatos, sin embargo, todo podría quedar entre Guadalajara y Nuevo León.

“En un momento se contempló Cancún también como posibilidad que tiene muchísima más tierra para poder hacer la infraestructura, pero hoy por hoy creo que es Guadalajara la que más cerca se pone al tema, aunque las instalaciones de los juegos panamericanos ya no están todas, pero es un tema que repito en concreto, no tenemos nada oficial, ni tampoco hemos hecho ningún pronunciamiento partiendo de la lógica que ese presupuesto no está etiquetado para de este año, y tendríamos que solicitarlo como extra en el posible sí de qué México vaya participar, más allá de qué han levantado la mano tanto ella hasta el momento tenemos solamente conocimiento de nuevo León y de Guadalajara” aseguró Ana Gabriela.

Te puede interesar: Comparan a Alexa Moreno con Nadia Comaneci y así reaccionaron