Ancelotti le habría dado el Balón de Oro a 6 jugadores antes que Messi

Madrid, España. El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti no tuvo empacho para decir que había seis jugadores antes que Lionel Messi que debieron ganar el Balón de Oro, principalmente el francés Karim Benzema.

Los dos grandes fracasos del futbol mexicano | El Dictado

“Tenemos que dar el justo valor a esta clasificación, ha ganado Messi que sigue siendo un gran jugador. Creo que para los jugadores son importantes los premios individuales, es una motivación, pero si no ganan no pasa nada. Ojalá el próximo año gane uno del Madrid, Benzema ha hecho una gran temporada, ha quedado cuarto y tendrá motivación para entrenar y jugar bien para ser primero el próximo año”, apunto, Ancelotti en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Pelé, Guardiola y Pochettino a favor de Messi

“Tengo un conflicto porque soy del Real Madrid y no puedo votar a uno que está fuera. Si tengo que elegir el mejor haría sido Karim, el segundo Vinícius, Courtois, Casemiro, Kroos, Camavinga...”.

Vinícius Junior, candidato al Balón de Oro del próximo año

Para el entrenador del Real Madrid el jugador brasileño Vinícius Junior tiene condiciones para ganar el Balón de Oro el próximo año.

“Tiene toda la calidad para un día luchar para ganarlo”, y entiende que jugar en un club como el Real Madrid aumenta las opciones, respondiendo a una frase que dijo Kylian Mbappé sobre su deseo de llegar a alcanzar el galardón.

“Jugar en un gran club te ayuda porque claro que en la evaluación cuenta lo que haces con tu equipo. Si ganas títulos tienes más posibilidades de ganarlo. Dicho esto, es un premio importante para jugadores pero es individual, no he visto a Benzema y ni a Courtois llorar porque no lo han ganado. Estaban bien, lo han aceptado sin problema”.

Te puede interesar: Jugador del Arsenal convocado por la selección mexicana



Después de asegurar que si Vinícius mantiene su nivel peleará por el próximo Balón de Oro, Ancelotti resaltó la humildad que marca el paso en la carrera del brasileño, convertido en gran referente madridista.

“Vinícius conoce muy bien su posición en esta plantilla, a los compañeros que tiene, creo que sinceramente no se siente una estrella porque sigue siendo muy humilde y esa es una de sus mejores cualidades. Sabe que tiene a su lado jugadores con una experiencia, personalidad y carácter tremendos que le va a ayudar a saber bien en que posición está en la plantilla”.

Con información de EFE