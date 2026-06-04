André Jardine deja de ser DT del América: “Haré frente a un nuevo reto, otro club...”

Se ha cerrado una era en el Club América. Luego de anunciar la salida de André Jardine, el entrenador de Brasil se ha despedido del conjunto azulcrema en las instalaciones de Coapa, donde se dio una conferencia de prensa en la que el estratega dio detalles de su salida así como pistas de su futuro.

“Haré frente a un nuevo reto, otro club, probablemente otra liga que me va a agregar más experiencias y me va a hacer más fuerte como entrenador en todos los aspectos. Fue una ruptura muy pensada, muy calculada. Es un cierre de una primera etapa dejando algunos objetivos por concretar...", dijo Jardine en rueda de prensa.

Concachampions, la deuda pendiente de Jardine con América

A pesar de su salida, misma que se dio tras un tricampeonato, una Supercopa, un título de Campeón de Campeones y Campeones Cup, André Jardine tiene claro que no pudo cumplir siempre sus objetivos, teniendo una deuda pendiente al frente del Club América.

“La segunda etapa que imagino va a ser con otra energía, en otro momento, con la misma fuerza y hambre con la que llegamos el primer día al América…

"Tengo la sensación de haber cumplido. Escribí una página en este libro que el América tiene de conquistas, no podíamos dejar pasar la oportunidad. Cumplimos, los títulos están para siempre, el tricampeonato es muy difícil hacerlo. Con el gusto amargo de no haber conseguido un título de Concachampions que era algo que soñamos mucho, se nos escapó entre los dedos. Es una sensación de una primera etapa, estaremos juntos otra vez para escribir este capítulo que se nos escapó…”, agregó el ahora exentrenador de la escuadra azulcrema.