Jardine: “América tiene para pelear cualquier torneo”

Pese a la actuación irregular ante Minnesota United, el director técnico del América, André Jardine, reiteró que su equipo mantiene firme el enfoque y los objetivos que se trazaron para la temporada en curso. Las águilas empataron 2-2 en tiempo regular, pero se impusieron en penaltis, lo que les permite seguir con vida —aunque con escasa probabilidad de clasificar— en la Leagues Cup 2025.

“Es difícil hablar así, separar las cosas. Le damos importancia a las competiciones que jugamos. Es la tercera oportunidad, tenemos una derrota en tres ediciones. Las eliminaciones por penaltis, partidos cerrados… En estas copas, de partidos únicos, si empatas y vas a penaltis, no siempre los mejores equipos ganan. No te da tiempo de desarrollar al equipo, no te permite fallar”, dijo el brasileño, en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Henry Martín advierte: “Estamos más vivos que nunca”

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

Jardine destacó la entrega de sus jugadores

Independientemente del funcionamiento, el estratega valoró la actitud de su plantel y lo puso a la altura de cualquier desafío.

“Creo que sí, nos deja tranquilos en el sentido de que tenemos un grupo que tiene el compromiso con el club, el compromiso de querer vencer, no se entrega nunca, tiene para pelear cualquier torneo, nos representa. Tenemos que ser más eficientes, menos errores como equipo, como espíritu, como hambre. Lo que vi hoy me gustó mucho”, apuntó.

El equipo de Coapa ha tenido constantes errores en defensa y, aunque lo admitió como un área de oportunidad, Jardine enfocó su discurso a cómo resolverla: “Desde el inicio, sentimos una vulnerabilidad. Conseguimos una solidez defensiva en el primer torneo. Es el momento, debemos encontrarla sin mermar la ofensiva. Desde ahí, podremos comenzar a pensar en grandes cosas”.

El estratega brasileño se mostró a gusto con el formato de la Leagues Cup

Además, cuestionado sobre el formato de competencia del certamen, destacó que el roce con clubes de MLS exige un alto nivel.

“Los mejores equipos de la MLS compiten con los mejores de México. Estar en suelo americano les da ventaja. Esta competencia nos pega en el inicio de la temporada, pero nos prepara para lo que viene”, finalizó.

Te puede interesar: Los cuatro equipos de la Liga BBVA MX eliminados de la Leagues Cup