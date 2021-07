Selección Mexicana tiene una baja más ¡Fuera de Copa Oro!

La Selección Mexicana que dirige Gerardo Tata Martino tiene una baja más, de cara a los duelos amistosos ante Panamá y Nigeria, además de la Copa Oro. Se trata del veterano Andrés Guardado.

El volante azteca que pertenece al Real Betis Balompié, fue anunciado la noche del martes como baja, por una lesión en la pierna izquierda que lo podría dejar hasta mes y medio fuera.

Comunicado sobre la baja de Andrés Guardado

La Dirección General Deportiva da a conocer que Andrés Guardado es baja de la concentración de la Selección Nacional de México, que enfrentará en juegos de preparación del MexTour a Panamá, Nigeria y la Copa Oro.

Guardado, tiene una lesión grado II del bíceps femoral izquierdo, que necesita un tiempo estimado de recuperación de cuatro a seis semanas.

El Cuerpo Técnico de la Selección Azteca, determinó convocar en su lugar, al jugador Erick Daniel Sánchez, del Club Pachuca.

Gerardo Martino suma una baja más de cara a Copa Oro

Gerardo Martino, de cara a la Copa Oro, ha corrido con mala suerte en la concentración, pues además de Andrés Guardado, quien se anunció el martes como una baja, no podrán contar con Alan Pulido, Gerardo Arteaga y Rodolfo Pizarro.

La Copa Oro arranca el próximo 10 de julio, y Martino tendrá un periodo corto para trabajar con los nuevos convocados, que entren en ritmo y en lo que pida el timonel. La Selección, a prácticamente 10 días de que arranque el evento no tendrá a 4 jugadores que podrían considerarse importantes, aunque de estos, Guardado no solo por lo que ofrece en la cancha, se lamenta su ausencia, si no por su labor en el seno del equipo como motivador y capitán.

Guardado y el rumor que lo coloca en Atlas

Andrés Guardado, muy aparte de su situación en Selección en la que ha sido reportado como lesionado, ha sido vinculado al Atlas, sobre todo por la afición que basa sus ilusiones en misteriosos videos que ha sacado el propio equipo tapatío.