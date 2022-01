Andrés Guardado revela cuál será su futuro

El futuro de Andrés Guardado parece haber quedado definido. El mediocampista mexicano ha estado en la mira tras haber dejado en el aire su futuro en Europa. El mexicano por ahora se mantiene en el Betis, peleando por puestos de Champions League con el equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Andrés Guardado se convirtió en el futbolista mexicano con más partidos disputados en Europa, superando a Hugo Sánchez. Poco a poco se ha ido adueñando del medio campo del Betis con Pellegrini en el banquillo y por eso, se ha revalado cuál será el futuro del mexicano.

Andrés Guardado quiere seguir en el Betis

En entrevista para un canal de radio en España, Andrés Guardado reconoció que él quiere seguir en el Betis. La razón principal es porque buscará mantenerse en un buen nivel, pensando en que será el año donde podría jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana y si está en España, tiene más posibilidades de hacerlo.

“Viene un Mundial al final de este año y mi ilusión es estar ahí. Amplio mis posibilidades, si me mantengo en un equipo de máxima exigencia y el Betis, es una de las primeras opciones que tengo. Si el club cree que puedo aportar y sigo siendo útil, yo encantado de quedarme”, declaró el mexicano.

En la misma línea, Guardado reconoció que no está en sus manos cerrar la renovación con el Betis. De igual manera, el mexicano destacó el gran trabajo que está haciendo el equipo en todos los niveles y se está reflejando con buenos resultados.

“En este momento no depende de mi. No me han llamado, si ellos consideran que puedo ser parte de ese proyecto, pues para mi sería un halago y un honor poder seguir aquí con el Betis”, reiteró Andrés Guardado.

