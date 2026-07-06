Si Andrés Martín llega... estos son los jugadores que se verían afectados en América

Aunque su director deportivo ya aseguró que tienen 4 fichajes trabajándose, en los días recientes se indicó que ya tienen en la mira un perfil más que interesante. Se asegura que Andrés Martín sería el hombre elegido para orquestar los ataques de los azulcremas en la nueva era iniciada con Guillermo Almada. Por ello, su llegada tendría consecuencias para algunos elementos del plantel actual.

¡ALINEACIONES OFICIALES! Portugal y España revelan a sus guerreros para el gran clásico ibérico

¿Quiénes serían los perjudicados por la llegada Andrés Martín?

La información ha indicado mucho acerca del interés que se reportó por este futbolista de 26 años. Andrés Martín viene de una gran temporada con Racing de Santander de segunda división, lo cual le valió al club subir a LaLiga. Por ello, muchos se sorprendieron al entender el perfil de futbolista que buscan los azulcremas.

En ese sentido, una inversión de ese tamaño podría mover algunas piezas. Según lo que se ha indicado en las semanas recientes, casos como Raúl Zúñiga o el propio Alexis Gutiérrez estaban pendiendo de un hilo en su estadía con los de Coapa. Por ello, Andrés vendría a fortalecer la competencia interna, con un perfil que cubre prácticamente toda la zona de ataque.

En general existen dudas con los dos futbolistas indicados, sin embargo de los que no hay rumores para salir, Víctor Dávila, Patricio Salas, Alejandro Zendejas y el propio Brian Rodriguez tendrían que pelear por un puesto en el esquema del estratega uruguayo. Aunque todo esto sin tomar en cuenta los mencionados refuerzos por Santiago Baños.

¿Cuánto tendría que invertir América para fichar a Andrés Martín?

En resumen, el club mexicano tendría que pagar cerca de 10 millones de euros. El español tiene contrato hasta 2028 con el Racing de Santander, por ello las negociaciones deben ser espectaculares para acordar por una ficha que se calcula en cerca de 8 millones de euros. Ante eso, el salario debería ser también una opción donde América se esfuerce… tomando en cuenta que en España se calcula que cuenta con un contrato de 280 mil euros al año.