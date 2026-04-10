Los números de Andrew Robertson en el Liverpool tras anunciar su adiós

En el Liverpool, hay jugadores que pasan y otros que se quedan en el ADN del club. No solo por el rendimiento, sino por el tipo de relación que construyen con Anfield, como intensidad, compromiso y esa sensación de que el equipo se reconoce en su forma de competir. Andy Robertson entró en esa categoría desde el primer día.

Te puede interesar: PSG vence y domina al Liverpool en la ida de Cuartos de Final de la Champions League; los Reds no tuvieron un solo disparo al arco rival

Los números que deja Robertson en el Liverpool

El club anunció que Andy Robertson dejará el Liverpool al final de la temporada 2025-26, cuando termine su contrato, cerrando así una etapa de 9 años con los Reds. Robertson llegó en 2017 procedente del Hull City y, desde entonces, se convirtió en uno de los laterales más determinantes de Europa, con una mezcla de energía, centros y liderazgo que definió la banda izquierda del equipo.

El anuncio tiene números que explican el impacto. Hasta ahora acumula 373 partidos, 69 asistencias y 13 goles con Liverpool, registros enormes para un defensa y que retratan su influencia ofensiva en un equipo que dominó por temporadas Inglaterra y Europa.

En su mensaje de despedida, el escocés dejó claro que la decisión no fue sencilla, pero que siente que es el momento correcto para cerrar el capítulo. Liverpool, por su parte, pierde a un referente del vestidor y a una pieza que marcó el estándar físico y emocional de la banda izquierda durante casi una década.

"I'll always look back on amazing memories at this football club, I've put my heart and soul into the club for nine years and I've not got many regrets."



Watch Andy Robertson's full interview on All Red Video. 💬 — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Los trofeos que ganó Andrew Robertson con el Liverpool

En la vitrina, Robertson se va con una colección completa de títulos, trofeos que no solo cuentan por cantidad, sino por contexto, que representan la era donde Liverpool volvió a instalarse en la cima con un equipo reconocible y una identidad competitiva clara.



Premier League: 2

UEFA Champions League: 1

Mundial de Clubes: 1

Supercopa de Europa: 1

FA Cup: 1

Community Shield: 1

Carabao Cup: 2

Te puede interesar: ¡EL ELEGIDO! El jugador que reemplazará a Mohamed Salah en el Liverpool