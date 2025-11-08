Andy Ruiz vs Oleksandr Usyk: esto es lo que sabemos de la posible pelea para el 2026

El 2026 podría deparar una enorme pelea y que atraería todas las miradas de la afición en México, si es que avanza y se logra concretar el combate de Andy Ruiz en contra de Oleksandr Usyk, el ucraniano que domina en los pesos completos y que está entre los mejores peleadores libra por libra del orbe.

Oleksander Usyk es un de las bestias más duras en el mundo del pugilismo, y su récord de 24 peleas con 15 nocauts sin derrotas ni empates, así lo muestran. Enfrente está un Andy Ruiz que dista del nivel que ahora mismo tiene Usyk, pero que en cuanto a carisma y reflectores tiene de sobra.

La fórmula es interesante para armar una cartelera en la que Usyk ponga en juegos sus cuatro campeonatos de peso completo, incluido el del Consejo Mundial de Boxeo, que perteneció hace casi cuatro años al de raíces mexicanas Andy Ruiz, cuando este venció a Anthony Joshua en una las grandes veladas de boxeo mexicanas en la historia.

Andy Ruiz, revela los acercamientos para pelear en contra de Usyk

Recientemente Andy Ruiz participó en una entrevista, en donde explicó que se ha escrito con Usyk y han planteado la idea de poder hacer un combate, y al entender que Usyk tiene apertura a poder hacerla, el peso completo que fue parte del Canelo Team se muestra ilusionado.

"Hace unas semanas le escribí a Usyk, creo que él me mandó un mensaje o algo así. Le dije: 'hola, te mando un abrazo, hermano. Me encantaría subir al ring contigo. Sería un placer'".

'Me respondió: 'cuando Dios quiera, lo haremos. Lo haremos en grande'"

"Pensé: caramba".

Así es como este comentario de Andy Ruiz, de 36 años de edad y Oleksandr Usyk de 38 años, podría iniciar los acuerdos enserio para poder crear este pleito el siguiente año, choque que sería de sumo interés y donde Andy Ruiz tiene la chance de volver a ser campeón del mundo e impulsar su carrera deportiva que tiene como última aparición el pleito del agosto del año pasado en la que empató ante Jarell Miller.

