Fue titular indiscutible con Efraín Juárez, pero hoy es borrado por Esteban Solari en Pumas

El Pumas de Efraín Juárez permitió a los aficionados universitarios soñar con la Octava. El combinado de la UNAM consiguió disputar la final del Clausura 2026, pero lo tocó caer contra Cruz Azul. Hoy, algunas piezas de aquel equipo ya no forman parte de la base estructural de Esteban Solari, entrenador que firmó con los auriazules para el Apertura 2026.

Uno de ellos es el defensor Ángel Azuaje. El mexicano nacionalizado venezolano de apenas 21 años de edad recibió la confianza de Efraín Juárez y disputo 10 de los 17 partidos de la fase regular de la Liga BBVA MX en el semestre pasado. El canterano estuvo desde el inicio en partidos de alta complejidad como ante Toluca, Tigres, Cruz Azul, Monterrey, entre otros.

Si bien es cierto que apenas disputó 9 minutos en la Liguilla donde Pumas avanzó hasta la final, era uno de los jugadores preferidos de Efraín Juárez pese a su poca experiencia en el máximo circuito. Ya con Solari en los banquillos, Azuaje dejó de ser tenido en cuenta y apenas tuvo rodaje en el presente Apertura 2026.

Ángel Azuaje|Pumas UNAM

Esteban Solari no confía en Ángel Azuaje

A diferencia de Efraín Juárez, el entrenador argentino solamente le ha dado minutos en uno de los ocho partidos que disputó Pumas por el Apertura 2026 hasta la fecha. Fue suplente en 7 jornadas y vio los encuentros desde el banco de suplentes, sin ver acción dentro del terreno de juego.

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Sus únicos minutos en la presente Liga BBVA MX fueron durante la Jornada 7 cuando Pumas recibió a León. Azuaje inició el partido como titular y disputó 67 minutos, los únicos que acumula en este segundo semestre del año.

Los universitarios se quedaron con la victoria por 3-1, pero una particularidad es que Azuaje se desempeñó como lateral izquierdo por decisión de Solari. Una diferencia notoria respecto a Efraín Juárez, ya que con el entrenador mexicano solamente jugaba como zaguero central.

Hasta cuándo tiene contrato Ángel Azuaje con Pumas

De acuerdo a la información suministrada por Transfermarkt, el defensor nacido en Monterrey tiene vínculo formal con Pumas hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que aún le resta más de un año de contrato.

La misma plataforma sitúa su valor de mercado en unos 800 mil euros, siendo uno de los futbolistas mejor valuados del plantel auriazul para este Apertura 2026. No sería extraño que cambiara de equipo en el próximo mercado si su situación no mejora.