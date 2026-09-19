Pumas lo dejó ir GRATIS, remó contracorriente y hoy es estrella de Cruz Azul

Pumas tuvo en sus Fuerzas Básicas a un mediocampista que lo dejó ir gratis, sin pensar en que se convertiría en estrella de Cruz Azul, que recientemente perdió la final de la Campeones Cup 2026 ante Inter Miami. El jugador en cuestión no la tuvo nada fácil, pues remó contracorriente después de quedarse sin club.

Amaury García es el jugador que un día fue cepillado por la UNAM y hoy es pieza clave en el equipo de Joel Huiqui, quien tiene cierto grado de estudios. El futbolista de 24 años fue fundamental en la obtención de la décima.

Amaury García es el jugador que un día fue cepillado por la UNAM.|@amaury_gm

De ser cepillado de Pumas a llegar a Cruz Azul

García es un jugador que se formó en las inferiores de Pumas, donde pasó por las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo. Sin embargo, en verano de 2024 la directiva del conjunto universitario decidió no renovarle el contrato al no entrar en planes.

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No obstante, el mediocampista llegó a la Máquina como agente libre, donde arrancó desde abajo, pues pasó por categorías menores hasta que de a poco se afianzó en el primer equipo, con el que conquistó el campeonato del Clausura 2026, precisamente en donde un día fue su casa, CU.

¿Quién es el jugador que Pumas cepilló?

Amaury nació en la Ciudad de México y comenzó su carrera desde que tenía 10 años. Pasó toda su carrera en las inferiores de la UNAM desde 2011 hasta llegar a Cruz Azul en 2024. García se coronó campeón en la categoría Sub-17, fungiendo como capitán, y siguió portando el gafete de capitán hasta en la categoría Sub-23, debutando con el primer equipo en 2020.

El futbolista de 24 años es un mediocampista defensivo, hábil tanto en recuperación como en distribución de balones y tiene uno de los índices más altos de pelotas recuperadas y de pases acertados.