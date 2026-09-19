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¡HISTÓRICO! Monterrey aplasta 10-0 al Necaxa y firma una goleada de escándalo

El conjunto regio hizo historia al consumar su mayor goleada en el futbol mexicano

¡HISTÓRICO! Monterrey aplasta 10-0 al Necaxa y firma una goleada de escándalo
¡HISTÓRICO! Monterrey aplasta 10-0 al Necaxa y firma una goleada de escándalo|IA

Escrito por: José Alejandro | DR

Este viernes 18 de septiembre se dio un resultado que muy pocas veces se ha visto en el futbol mexicano, pues Rayadas de Monterrey aplastó 10-0 al Necaxa y firmó una goleada histórica y de escándalo, mismo resultado que le propinó el América a Cruz Azul en este Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

Pese al abultado marcador, la goleada comenzó tarde, pues el conjunto regio marcó 8 goles hasta el segundo tiempo para consumar así su mayor goleada en la historia. En cambio, el equipo varonil tiene una mancha negra en su trayectoria, ya que en 2004 Atlante le propinó un 7-1.

Monterrey 10-0 Necaxa
Rayadas de Monterrey aplastó 10-0 al Necaxa y firmó una goleada histórica y de escándalo.|Rayadas

El festín de goles de Monterrey

Diana García abrió el marcador al minuto 21, al aprovechar un balón que quedó en el área. Solo bastaron 5 minutos para que la brasileña Diane Santos marcara el segundo de la noche y así darle la ventaja a las suyas antes del medio tiempo. Al inicio del segundo tiempo comenzó el festín de goles, pues al minuto 48 Alexandra Godínez marcó el tercero.

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Posteriormente, Lucía García se mandó un doblete, al igual que Diana García, para así firmar un triplete. Los 3 goles restantes fueron anotados por Aerial Chavarín, Lindsey Thomas y Jermaine Seoposenwe.

Monterrey, líder del Apertura 2026

Con este resultado, las Rayadas llegan a 21 puntos con una diferencia de goles de +24, por lo que se colocan como líderes del Grupo A. Mismas unidades tiene el América en el B, que es otro de los contendientes al título del Apertura 2026. Para la jornada 9, Monterrey visitará a Puebla el domingo 27 de septiembre a las 12 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc.

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