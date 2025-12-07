CONFIRMADO: Pide figura del Toluca que Alexis Vega no juegue la final del Apertura 2025

El equipo de Toluca vive grandes momentos luego de conseguir su boleto a la final del Torneo Clausura 2025 después de vencer 3-2 a los Rayados de Monterrey en el Nemesio Diez. Los Diablos Rojos buscan el bicampeonato cuando enfrente a los Tigres en los próximos días.

El conjunto de Antonio Mohamed necesitará a sus mejores hombres para salir victoriosos de este duelo finalista, pero sin arriesgar la salud de sus jugadores que a la larga podría ser contraproducente.

El portero Hugo González lanzó un mensaje de sensatez y responsabilidad respecto a la situación de Alexis Vega. El guardameta del Toluca dejó claro que no debe arriesgarse al delantero si no está completamente recuperado.

En la zona mixta al terminar el encuentro ante Monterrey, Hugo González fue contundente al decir: “No, siempre es más importante la integridad del jugador, el cuidarlo, el que él esté bien, porque vienen cosas importantes también para él (ser seleccionado para el Mundial 2026), así que será algo que tendrá que valorarse con el cuerpo médico y la gente de staff, pero yo creo que es más importante el jugador, la persona, que arriesgar en una situación así”.

¿Desde cuándo Alexis Vega no juega con Toluca?

Alexis Vega no juega desde el 26 de octubre de 2025, después de lesionarse ante Pachuca y perderse hasta el momento seis partidos, por un desgarre muscular con recaída, y aunque Toluca está en la final, su participación depende de una recuperación completa avalada por el cuerpo médico.

¿Cuál ha sido la producción de Alexis Vega en esta temporada?

Alexis Vega acumulaba 4 goles y 9 asistencias en el Apertura 2025 antes de su lesión. Su ausencia ha sido un golpe sensible para la ofensiva escarlata, aunque el equipo logró llegar a la final sin él.

Más allá del tema de Vega, Hugo González también analizó el rendimiento del equipo ante Rayados, destacando la mejora en la contundencia ofensiva, un aspecto que había sido señalado como pendiente en partidos anteriores. “Yo creo que algo que veníamos tratando de mejorar en la contundencia, hoy se mejoró, hoy se hizo ese ajuste y bueno, la verdad es que yo creo que pocas cosas, habrá que trabajar y ver qué rival nos toca para ver qué podemos ajustar y cerrar de buena manera acá en casa la final”, expresó.

