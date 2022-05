El templo de Boca Juniors está de fiesta: 82 años de La Bombonera

Localizado en el popular barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Bombonera ha sido sede de grandes momentos en la historia del balompié y del club Boca Juniors .

El nacimiento de la Bombonera

Víctor Sulcic, arquitecto esloveno, junto a sus colegas José Luis Delpini y Raúl Bes, fueron los responsables de diseñar el estadio. Eran los arquitectos que había diseñado el Mercado de Abasto de Buenos Aires. La obra del inmueble de Boca comenzó en agosto de 1938.

Cuenta la leyenda que para el club “Xeneize” no fue nada sencillo absorber los gastos de la construcción. Camilo Cichero, era el presidente del club en esa época y tuvo que hipotecar su propia casa para poder contar con los recursos necesarios para la obra de La Bombonera.

Por qué se le dice Bombonera

Fue el propio arquitecto Víctor Sulcic quien la bautizó así, después de recibir una caja de bombones como regalo y que tenía la misma forma y diseño que su proyecto. El diseño original tenía tribunas en los cuatro costados de la cancha, pero las dimensiones del terreno obligaron a Sulcic a elaborar el diseño con la famosa “D”.

El primer gol del nuevo estadio

Finalmente el día de la apertura llegó. Sábado 25 de mayo de 1940 marcaba el calendario. Boca Juniors enfrentó a San Lorenzo de Almagro. El triunfo fue para los “Bosteros” por 2-0- El primer gol en la cancha de La Bombonera fue obra de Ricardo Alarcón a los 12 minutos de juego.

82 años latiendo con esta pasión. ¡Feliz cumpleaños, querido templo xeneize!



🏟💙💛💙#SiempreBombonera pic.twitter.com/Wv5r88Kv4P — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 25, 2022

Desde aquel lejano 1940; La Bombonera alberga los partidos de Boca Juniors, también algunos de la selección Argentina, sobre todo en eliminatorias mundialistas. Ha sido sede de la Copa América y de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Miles de juegos se han disputado sobre su pasto. Es un templo del futbol argentino y mundial.

La pelota no se mancha

Uno de los grandes momentos de La Bombonera, fue la despedida de Diego Armando Maradona. Fue el 10 de noviembre de 2001, cuando el “Pibe de Oro” fue ovacionado y se despidió entre lágrimas enfrente de 50 mil fans.

Aquella tarde fue muy emotiva para el “Pelusa”, fue el día que lanzó la contundente frase: “El futbol es el deporte más lindo y sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.