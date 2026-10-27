Antecedentes Serie Mundial MLB: ¿Qué tan probable es remontar un 0-3?

Los Tampa Bay Rays enfrentan un desafío histórico en la Serie Mundial de 2026. Después de perder los tres primeros encuentros ante los Milwaukee Brewers, necesitan cuatro victorias consecutivas para conquistar el campeonato, que actualmente tienen en su poder los Dodgers.

El Juego 3 terminó con una derrota de 10-1 para Tampa Bay, resultado que dejó a Milwaukee a un triunfo del título. Sin embargo, hasta ahora ninguna franquicia ha ganado el Clásico de Otoño después de comenzar con tres derrotas, por lo que los Rays pueden hacer historia al convertirse en los primeros.

En la historia de la Serie Mundial, ningún equipo ha remontado una desventaja de tres juegos para ganar el campeonato.|MLB

Sin remontadas a un 0-3

En la historia de la Serie Mundial, ningún equipo ha remontado una desventaja de tres juegos para ganar el campeonato. De las 24 ocasiones en que una franquicia tomó ventaja de 3-0 en el Clásico de Otoño, 21 terminaron con una barrida en el cuarto partido.

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Por eso, no existe una probabilidad de ganar la Serie Mundial después de caer 0-3, según los registros. Sin embargo, eso no significa que el resultado sea imposible. Para mantenerse con vida, Tampa Bay debe ganar el cuarto encuentro y después repetir la victoria en tres juegos más.

La remontada de 0-3 en los playoffs de la MLB

Los Boston Red Sox protagonizaron la única remontada de este tipo en una serie de postemporada. En 2004, perdieron los tres primeros juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los New York Yankees, con marcadores de 10-7, 3-1 y 19-8. La eliminación parecía cercana, pero Boston ganó los cuatro encuentros siguientes y se impuso por 4-3 en la serie.

El cuarto partido marcó el inicio de la reacción. Boston igualó el marcador en la novena entrada y después ganó 6-4 en el duodécimo episodio. El equipo también ganó el quinto encuentro en entradas extra, volvió a imponerse en el sexto y selló la clasificación con un triunfo de 10-3 en el séptimo juego.

Tras eliminar a los Yankees, los Red Sox disputaron la Serie Mundial contra los Cardinals y ganaron el campeonato con una barrida de cuatro victorias. Aquel título terminó con una sequía de 86 años sin campeonatos para Boston.