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Dónde ver el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: cuándo y todos los detalles

Conoce dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 en México y los horarios de prácticas, clasificación y carrera

Dónde ver el GP de Estados Unidos en México

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La Fórmula 1 vuelve a tener actividad este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos 2026, una cita que llevará a los pilotos hasta Austin, Texas. El Circuito de las Américas recibirá una nueva carrera del campeonato y los aficionados mexicanos tendrán distintas opciones para seguir lo que suceda en la pista.

La actividad comenzará este viernes 23 de octubre y finalizará el domingo 25. Sin embargo, antes de la carrera se disputarán las prácticas libres y la clasificación, donde quedará definido el orden de salida para el evento principal.

¿Dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 en México?

El GP de Estados Unidos podrá verse en México a través de Sky Sports, disponible mediante los servicios de Sky e izzi. La cobertura incluye las prácticas libres, la clasificación y la carrera, por lo que será posible seguir todas las sesiones del fin de semana. Es necesario contar con un paquete que incluya esta señal.

Otra alternativa es F1 TV Pro o F1 TV Premium, los planes de la plataforma oficial que permiten ver las sesiones en vivo. Al contratar, es importante revisar la modalidad elegida, ya que F1 TV Access no incluye las carreras en directo.

Dónde ver el GP de Estados Unidos 2026 en México
|Crédito: F1

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos?

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos está programada para el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En Austin, la salida será a las 15:00 horas locales.

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Por su parte, la clasificación se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a las 15:00 horas del centro de México. Esta sesión determinará quién consigue la pole position y cómo quedará conformada la parrilla de salida.

Todos los horarios del GP de Estados Unidos 2026

El fin de semana tendrá un formato tradicional, con tres sesiones de entrenamientos libres antes de la clasificación. En esta edición no habrá carrera sprint, de acuerdo con el programa oficial del evento.

Estos son los horarios para seguir la actividad desde México:

Práctica libre 1Viernes 23 de octubre11:30 horas
Práctica libre 2Viernes 23 de octubre15:00 horas
Práctica libre 3Sábado 24 de octubre11:30 horas
ClasificaciónSábado 24 de octubre15:00 horas
CarreraDomingo 25 de octubre14:00 horas
El GP de Estados Unidos irá del viernes 23 al domingo 25 de octubre

¿Dónde se corre el GP de Estados Unidos y cuántas vueltas tendrá?

La competencia se disputará en el Circuito de las Américas, también conocido como COTA, ubicado en Austin, Texas. Este trazado recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2012, cuando Lewis Hamilton consiguió la victoria con McLaren.

El circuito tiene una longitud de 5.513 kilómetros y la carrera está pactada a 56 vueltas, para completar una distancia de 308.432 kilómetros. El récord de vuelta en carrera pertenece a Charles Leclerc, quien registró un tiempo de 1:36.169 durante la edición de 2019.

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