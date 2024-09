OFICIAL: Anuncian sedes para el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes de 2025 ya tiene sedes definidas. Este 28 de septiembre, la FIFA dio a conocer los estadios que van a albergar la competencia a desarrollarse en Estados Unidos.

Con 11 recintos seleccionados, la Gran Final se va a llevar a cabo en la cancha del Estadio MetLife de Nueva Jersey, misma que se encuentra programada para jugarse el 13 de julio de 2025.

El Mundialito, arranca el domingo 15 de junio y van a ser 29 días de competencia para ver a los mejores equipos del planeta.

Entre los equipos participantes, se encuentran el Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Salzburgo, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Seattle Sounders, Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Ulsan HD, Al-Ahli, Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns, Espérance Sportive de Tunis.

Por su parte, los equipos de la Liga BBVA MX que se encuentran clasificados son Monterrey, Pachuca y el Club León.

Coming to the USA in 2025 🇺🇸 #TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/ocAOgy87Fl

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) September 28, 2024