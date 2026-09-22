La APP para ver EN VIVO y GRATIS los partidos de la Liga BBVA MX en la Jornada 10

Aunque la Selección Mexicana entra en acción este próximo sábado ante su similar de Colombia en el debut como director técnico del conjunto azteca de Rafael Márquez, también se jugará la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Este mismo sábado, los Tigres de la UANL reciben a La Franja del Puebla en la caldera del Estadio Universitario, y la mejor noticia para los aficionados es que podrán seguir la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la App de TV Azteca Deportes.

México vs Colombia EN VIVO y GRATIS, partido de debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, septiembre de 2026

El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich busca hacer valer el peso de "El Volcán" para comenzar avanzar a la parte alta de la tabla general. Con una plantilla plagada de jerarquía ofensiva, los felinos intentarán imponer condiciones desde el primer minuto. Sin embargo, el cuadro de Puebla saldrá con la consigna de romper quinielas en suelo ajeno, apostando por el orden táctico y la velocidad en el contragolpe para sorprender a la zaga felina y seguir en la parte alta del campeonato. Los Camoteros se ubican en la octava posición, dentro de la Liguilla, con 14 unidades.

Para no perderte ni un solo instante de las acciones, la aplicación oficial de Azteca Deportes (disponible sin costo en dispositivos iOS y Android) te lleva la transmisión del partido con la narración y los comentarios inconfundibles de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y todo el equipo estelar de TV Azteca. Además de la app, el partido estará disponible en el portal aztecadeportes.com y la pantalla de Azteca 7.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles son los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?