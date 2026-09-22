La APP para ver EN VIVO y GRATIS los partidos de la Liga BBVA MX en la Jornada 10
Tigres recibe a Puebla en el Estadio Universitario, y la mejor noticia es que podrán seguir la transmisión EN VIVO y GRATIS a través de la App de TV Azteca Deportes
Aunque la Selección Mexicana entra en acción este próximo sábado ante su similar de Colombia en el debut como director técnico del conjunto azteca de Rafael Márquez, también se jugará la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.
Este mismo sábado, los Tigres de la UANL reciben a La Franja del Puebla en la caldera del Estadio Universitario, y la mejor noticia para los aficionados es que podrán seguir la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la App de TV Azteca Deportes.
México vs Colombia EN VIVO y GRATIS, partido de debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, septiembre de 2026
El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich busca hacer valer el peso de "El Volcán" para comenzar avanzar a la parte alta de la tabla general. Con una plantilla plagada de jerarquía ofensiva, los felinos intentarán imponer condiciones desde el primer minuto. Sin embargo, el cuadro de Puebla saldrá con la consigna de romper quinielas en suelo ajeno, apostando por el orden táctico y la velocidad en el contragolpe para sorprender a la zaga felina y seguir en la parte alta del campeonato. Los Camoteros se ubican en la octava posición, dentro de la Liguilla, con 14 unidades.
Para no perderte ni un solo instante de las acciones, la aplicación oficial de Azteca Deportes (disponible sin costo en dispositivos iOS y Android) te lleva la transmisión del partido con la narración y los comentarios inconfundibles de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y todo el equipo estelar de TV Azteca. Además de la app, el partido estará disponible en el portal aztecadeportes.com y la pantalla de Azteca 7.
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¿Cuáles son los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?
- Atlante vs Monterrey | Viernes 25 septiembre | Estadio Banorte | 19:00 horas
- Tijuana vs Atlas | Viernes 25 septiembre | Estadio Caliente | 21:00 horas
- Cruz Azul vs Toluca | Sábado 26 septiembre | Estadio Banorte | 16:50 horas
- Guadalajara vs Querétaro | Sábado 26 septiembre | Estadio Akron | 17:07 horas
- Santos Laguna vs Pachuca | Sábado 26 septiembre | Estadio Akron | 21:05 horas
- Tigres vs Puebla | Sábado 26 septiembre | Estadio Universitario | 21:10 horas
- Pumas vs Atlético de San Luis | Domingo 27 septiembre | Estadio C.U. | 12:00 horas
- León vs Juárez | Domingo 27 septiembre | Estadio León. | 19:00 horas
- Necaxa vs América | Domingo 27 septiembre | Estadio León. | 21:00 horas