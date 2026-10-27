La APP para ver EN VIVO y GRATIS los partidos de la Liga BBVA MX de la Jornada 15

Doble partido tendremos en el ‘Viernes Botanero’ correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, encuentros que son de gran importancia de los equipos para poderse subir a puestos de Liguilla.

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Para no perderte ni un solo instante de las acciones, la aplicación oficial de Azteca Deportes (disponible sin costo en dispositivos iOS y Android) te lleva la transmisión de los encuentros con la narración y los comentarios inconfundibles de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y todo el equipo estelar de TV Azteca. Además de la APP, los partidos estará disponible en el portal aztecadeportes.com y la pantalla de Azteca 7.

¿Cómo descargar la APP de Azteca Deportes?

Para descargar la aplicación oficial de Azteca Deportes en tu dispositivo móvil, sigue estos pasos según el sistema operativo de tu teléfono o tableta:

En Android (Google Play Store)

Abre la tienda Google Play Store en tu teléfono. En la barra de búsqueda superior, escribe "Azteca Deportes". Selecciona la aplicación oficial desarrollada por TV Azteca. Toca el botón Instalar y espera a que finalice la descarga.

En iPhone o iPad (App Store)

Abre la App Store en tu dispositivo Apple. Toca la pestaña de Buscar (icono de lupa) e ingresa "Azteca Deportes". Ubica la app oficial de TV Azteca Toca el botón Obtener (o el icono de la nube) e inicia la descarga mediante Face ID, Touch ID o tu contraseña.

Nota: La aplicación es gratuita y te permite acceder a transmisiones en vivo, noticias, resultados y resúmenes de torneos como la Liga MX, Selección Mexicana, Box Azteca y otros eventos deportivos.

Juárez vs Querétaro | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 horas

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX nos regala un duelo vital este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde Querétaro ante Juárez se juega una de sus últimas cartas.

Los Bravos llegan a la frontera con la urgencia de reencontrarse con la victoria tras arrastrar una racha de irregularidad que ha mermado sus aspiraciones. Del otro lado, Querétaro pisan territorio fronterizo buscando recuperar la memoria táctica que mostraron a mitad del torneo, obligados a corregir los titubeos defensivos que les costaron duelos recientes (Cruz Azul, Atletico de San Luis , Santos Laguna).

Con margenes de error mínimos en la recta final del campeonato, ambos clubes saldrán a proponer un encuentro áspero en el medio campo y de alta tensión en las áreas.

Puebla vs Pumas | Estadio Cuauhtémoc | 21:00 horas

El Estadio Cuauhtémoc albergará un compromiso crucial entre la Franja del Puebla y los Pumas de la UNAM.

Los Camoteros llegan urgidos de sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de colarse a la zona de clasificación. Sin embargo, la tarea no será sencilla ante unos universitarios que buscan el mismo objetivo y su subir lugares en la tabla teniendo en la mira un boleto a la Liguilla.

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Pumas presume un historial favorable en suelo poblano, pero la presión del cierre de torneo convertirá el césped del Cuauhtémoc en un auténtico hervidero de emociones. Se prevé un choque dinámico, disputado en medio campo y con pronóstico reservado.

