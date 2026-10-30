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Apuestas y pronóstico: Puebla y Pumas se miden en un partido que duplica y triplica la cuota inicial

Puebla y Pumas se enfrentan en este Viernes Botanero de Halloween por la Liga BBVA MX

Apuestas y pronóstico: Puebla y Pumas se miden en un partido que duplica y triplica la cuota inicial

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como muchos se preguntan sobre el clima de los partidos de este viernes 30 de octubre, la Jornada 15 del Apertura 2026 también presenta un duelo importante para dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla. Puebla recibirá a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, en un encuentro en el que los universitarios parten como favoritos en las apuestas.

Mientras muchos fanáticos de La Franja y del Club Universidad Nacional se preguntan por dónde ver en vivo Puebla vs Pumas, también crece el interés por los pronósticos de este partido de la Liga BBVA MX. Las cuotas ofrecen distintas alternativas: desde apostar por el ganador hasta anticipar cuántos goles habrá o si ambos equipos conseguirán marcar.

Puebla liga mx comunicado prensa

Las cuotas del partido de Puebla vs Pumas por la Jornada 15 del Apertura 2026

Pumas aparece como favorito para quedarse con los tres puntos, con una cuota de 2.10, es decir, duplica lo que se invierta en caso de apostar. En tanto, la victoria de Puebla paga 3.35, por lo que estaría triplicando la apuesta que se haga. El empate también triplica lo que se apueste. Cuotas principales:

  • Ganador del partido: Puebla 3.35 | Empate 3.55 | Pumas 2.10.
  • Más de 0.5 goles: 1.03 | Menos de 0.5: 11.50.
  • Más de 1.5 goles: 1.24 | Menos de 1.5: 4.00.
  • Más de 2.5 goles: 1.75 | Menos de 2.5: 2.05.
  • Ambos equipos marcan: Sí 1.67 | No 2.20.

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Crédito: Mexsport

¿A qué hora y dónde ver Puebla vs. Pumas?

El partido entre Puebla y Pumas se disputará este viernes 30 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. El encuentro corresponde a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

La transmisión estará disponible por Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, con este link para ver Puebla vs Pumas. La Franja ocupa el lugar 14 de la clasificación y los universitarios el 12, con apenas un punto de diferencia, por lo que ambos necesitan sumar para conservar sus aspiraciones de llegar a la Liguilla.

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