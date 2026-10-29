Max Verstappen vs Lionel Messi: quién gana más dinero, un piloto de Fórmula 1 o un futbolista

Así como se comparó el salario de Kylian Mbappé con pilotos de Fórmula 1, en esta ocasión Lionel Messi y Max Verstappen son la cara de la comparación sobre sus ingresos. El argentino juega en el Inter Miami, mientras que el neerlandés compite con Red Bull Racing y encabeza la lista de salarios base de la categoría automovilística en 2026.

Mientras Messi dejó una frase célebre en los últimos días, sus ingresos también generan interés entre los aficionados. El capitán argentino tendría una compensación garantizada de más de 28 millones de dólares por temporada en Estados Unidos, aunque sus ganancias totales aumentarían mucho al sumar acuerdos comerciales y otros ingresos vinculados al futbol.

Lionel Messi podría volver a la Champions League|@InterMiamiFC

El salario de Lionel Messi en el Inter Miami

De acuerdo con datos de Capology, Lionel Messi tiene un salario fijo bruto estimado de 25 millones de dólares por temporada en el Inter Miami. Al incluir los bonos anuales contemplados en su contrato, la compensación garantizada asciende a 28,333,333 dólares.

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Sin embargo, esa cantidad no representa todos sus ingresos. Según declaraciones del propietario del club, Jorge Mas, las ganancias totales del argentino se sitúan entre los 70 y 80 millones de dólares anuales, al sumar acuerdos comerciales, bonificaciones y su participación en ingresos relacionados con socios del Inter Miami y la MLS, como Apple y Adidas.

El sueldo de Max Verstappen en Red Bull

Max Verstappen es el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 en 2026, con un salario base anual estimado de 70 millones de dólares en Red Bull Racing. Esa cifra no incluye posibles bonificaciones por victorias, objetivos deportivos ni los ingresos que obtiene mediante patrocinios personales.

El neerlandés tiene contrato con la escudería hasta 2030. Además, según información publicada por Mundo Deportivo, su salario fijo podría aumentar hasta unos 92 millones de euros anuales a partir de 2027, con bonificaciones que elevarían sus ingresos a 115 millones de euros por temporada.

¿Quién gana más: Verstappen o Messi?

La comparación depende de qué conceptos se incluyan. Verstappen tiene un salario base estimado de 70 millones de dólares por temporada, mientras que la compensación garantizada de Messi en el Inter Miami alcanza los 28.33 millones de dólares, por lo que el de los Países Bajos ganaría más.

Sin embargo, al sumar patrocinios, bonificaciones y otros acuerdos comerciales, los ingresos anuales del argentino se estiman entre 70 y 80 millones de dólares. Por eso, las cifras sitúan las ganancias totales de ambos en rangos similares, aunque el neerlandés llevaría la delantera.

