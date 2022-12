Árbitro de la final ya le pitó a Francia y Argentina en el Mundial

Doha, Qatar. El árbitro polaco Szymon Marciniak ha sido elegido para arbitrar la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 en donde se medirán las selecciones de Francia y Argentina, auxiliado en bandas por sus compatriotas Pawel Sokolnicki y Tomasz Listkiewicz. El estadounidense Ismail Elfath será el cuarto árbitro.

Acompañando a todos ellos en labores de videoarbitraje estarán el también polaco Tomasz Kwiatkowski, el venezolano Juan Soto, el estadounidense Kyle Atkins y el mexicano Fernando Guerrero.

El polaco será el primer juez de su país en ser principal en una final del máximo torneo de la FIFA y en el actual campeonato ha dirigido a los dos finalistas: Francia 2-1 Dinamarca y Argentina 2-1 Australia.

Szymon Marciniak, de 41 años, es considerado como el mejor silbante de la historia de su país y en los últimos años su carrera ha ido en ascenso. Su debut como profesional fue en 2009, pero desde 2015 que es internacional y tres años más tarde pitó en la final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atlético. En abril, por ejemplo, se convirtió en el primer polaco en estar al frente de una semifinal de la Champions League.

Fernando Guerrero estará en la final de Qatar 2022

El ‘Cantante’ Guerrero ha tenido participación en los encuentros: Dinamarca vs Túnez, Alemania vs Japón, Suiza vs Camerún, Gales vs Irán, Bélgica vs Marruecos, Túnez vs Francia, Brasil vs Suiza y España vs Japón, en este último su actuación se vio envuelta en la polémica al ser parte de los oficiales que dieron por válido el gol que le dio la victoria al conjunto asiático sobre los españoles.

Asimismo, el catarí Abdulrahman Al Jassim será el encargado de dirigir el partido por el tercer y cuarto puesto entre las selecciones Croacia y Marruecos, con los también colegiados del país anfitrión Taleb Al Marri y Saoud Ahmed Almaqaleh como auxiliares.

El cuarto árbitro será el brasileño Raphael Claus y encargándose del videoarbitraje estarán el chileno Julio Bascuñán, el colegiado de los Países Bajos Pol Van Boekel, el brasileño Bruno Pires y el estadounidense Armando Villarreal.