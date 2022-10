¿Quiénes son los árbitros que representarán a México en Qatar 2022?

Una Copa del Mundo significa mucha intriga entre los futbolistas por saber quiénes serán tomados en cuenta por sus selecciones para representar a su país en la máxima fiesta futbolística del planeta, sin embargo, el caso llega a ser el mismo entre los árbitros de las distintas confederaciones que están a la expectativa debido al reducido número de silbantes que son llamados de cada país, en este caso Qatar 2022.

Cinco árbitros mexicanos en Qatar 2022

En cuanto a México, un total de cinco árbitros procedentes de la Liga MX, fueron designados por la Comisión de Arbitraje de la FIFA para pitar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, estos serán: César Arturo Ramos Palazuelos como juez central, Karen Janett Díaz Medina, Miguel Hernández y Alberto Morín como abanderados asistentes y Fernando “Cantante” Guerrero en el Video Assistant Referee (VAR)

En cuanto a César Ramos, gafete FIFA desde 2014, éste asistirá a su segundo mundial con 38 años tras haber hecho su debut mundialista en Rusia 2018, pitando tres partidos: Brasil vs Suiza y Polonia vs Colombia en fase de grupos, además de el Uruguay vs Portugal, en donde amonestó al capitán portugués Cristiano Ronaldo.

Qatar 2022 sserá un Mundia histórico

El Mundial de Qatar 2022 marcará un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo por distintas razones: en primer lugar, será la primera en disputarse en fechas invernales y que tendrá a un país árabe como sede, pero también será la primera edición que tendrá a mujeres participando en el rol de árbitros, ya sea como centrales o asistentes, destacando, en este caso, la presencia de Karen Díaz, quien se ha colocado como una de las mejores silbantes asistentes de México tanto en la Liga MX como a nivel internacional.

Karen Díaz, que debutó en el 2016 y recibió su gafete FIFA en 2018, ha dejado grabado su nombre en el futbol mexicano al convertirse en la primera mujer árbitro presente en una final de Liga MX, al haber sido asistente en el Guardianes 2020 entre León y Pumas, el Clásico Nacional en 2021, destacando también su participación en la primera edición del Campeonato W de la CONCACAF que se celebró en Monterrey, Nuevo León.

