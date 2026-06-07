Argentina 2-0 Honduras: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 6 de junio, marcador online

La Selección de la Argentina entra a escena de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Albiceleste enfrentará a Honduras en su penúltimo partido amistoso antes de Norteamérica 2026 en busca de mejorar las sensaciones y pensar en lo que sería un histórico bicampeonato mundial. Cabe recordar que, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni no juega desde el 31 de marzo pasado cuando goleó a Zambia, por lo que veremos que nivel está el todavía campeón del mundo.

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