Argentina (AFA) vuelve a superar a México (FMF) con una idea que revoluciona a Latinoamérica

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) superó a la Federación Mexicana de Futbol (AFA) con una idea que revolucionará a Latinoamérica, pues acaba de lanzar la UNAFA, una universidad que estará dirigida a futbolistas y exjugadores no solo del país sudamericano, sino de todo el mundo. Con ello, nuevamente Argentina supera a México, así como lo hizo en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 .

La UNAFA arrancará el 4 de noviembre y tendrá como rector a Alberto Barbieri, un reconocido contador público que en años anteriores estuvo al mando de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El objetivo de la institución será formar a nuevos profesionistas en diferentes rubros y así tener jugadores con grados académicos superiores, pues en México la mayoría inicia, pero no termina, como es el caso de Hirving Lozano .

X Directivos de la AFA presentaron la UNAFA, una universidad que estará dirigida a futbolistas y exjugadores

“Con la creación de esta Universidad, la AFA se posiciona como la primera institución en Latinoamérica en ser un foco de atención académico, científico y tecnológico. Desde UNAFA vamos a firmar convenios con las principales universidades para hacer investigaciones científicas conjuntas”, aseguró el rector.

Estas son las carreras que ofrecerá la AFA con la UNAFA

La UNAFA ofrecerá diferentes carreras universitarias enfocadas al deporte, además de diplomados en Dirección Técnica, Gestión Deportiva, Ciencias del Deporte y Medicina aplicada.

Además, la universidad de la AFA contará con u Observatorio Internacional del Futbol, a fin de generar datos, informes y rankings, enfocados en los entrenamientos, así como temas de nutrición y psicología, según El1Digital.

Desde 2025, el fútbol argentino tendrá su universidad.

⚽ Formación, inclusión y conocimiento con sello nacional .

Donde la pasión se convierte en aprendizaje 🎓.



📩 consultas@universidadafa.com

— UNAFAuniversidad (@UNAFAarg) October 28, 2025

La ubicación de la universidad de Argentina y sus objetivos a corto plazo

La UNAFA abrirá sus puertas el 4 de noviembre de este año y se ubicará en Rodríguez Peña #653, entre Viamonte y Tucumán en Buenos Aires, Argentina. Entre sus objetivos a corto plazo, se encuentra ser una de las instituciones consolidadas para 2026.

La universidad de México que se enfoca en el deporte

México no se queda atrás, pues también cuenta con la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, aunque esta es una alternativa de institución para los jóvenes que desean estudiar una carrera ligada a lo deportivo y no está dirigida para jugadores y exfutbolistas, como la que arrancará en Argentina.