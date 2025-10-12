Argentina se mofa públicamente de México con la canción del Chavo del 8 tras eliminarlos en el Mundial Sub 20

México perdió en contra de Argentina por marcador de 2-0 en etapa de Cuartos de Final, quedando el cuadro azteca del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile. El equipo de Eduardo Arce fue neutralizado por los sudamericanos y contrario a los cuatro compromisos anteriores, México no logró lucir.

Argentina, con esa motivación y seguridad, también terminaron cayendo en situaciones de burla, y en imágenes se vio a parte de los jugadores saliendo del estadio bocinas en mano, con la canción que caracterizó al Chavo del 8.

Te podría interesar: México es eliminado, pero sus jugadores tienen pendientes a los equipos europeos que los podrían fichar

Esa serie fue un distintivo en Sudamérica en representación de México y fue visto en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y más naciones, por lo que en el caso de la albiceleste, la usaron para burlarse.

🇦🇷🎶 Los jugadores de la Selección Argentina Sub-20 festejando el triunfo ante México con la canción de "EL CHAVO DEL 8".

pic.twitter.com/2HRoIu0crr — dataref (@dataref_ar) October 12, 2025

Los videos que muestran las redes sociales, señalan que cuando salen del Estadio traen las bocinas a todo volumen y luego al subir al autobús también entre risas y burlas, siguieron con sus festejos al ir a las Semifinales del Mundial Sub 20.

Argentina, se enfrentará ante Colombia en Semis

El equipo argentino ahora se enfrentará en contra de Colombia en las Semifinales del Mundial en Chile, partido que sucederá el próximo miércoles y el cual dejará al primer finalista de este certamen.