Duro golpe recibe Dibu Martínez y su futuro es una incertidumbre

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo con Argentina, atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su carrera profesional. Este lunes, el Manchester United dio un giro inesperado en el mercado de pases al desistir de su contratación y optar por el belga Senne Lammens, de 23 años, quien llega procedente del Royal Antwerp. La decisión cayó como un balde de agua fría para el marplatense, quien había sido vinculado fuertemente con los “Diablos Rojos” en las últimas semanas.

La noticia se conoció apenas horas después de que Dibu Martínez fuera marginado del partido en el que Aston Villa cayó por 3-0 ante Crystal Palace. El arquero ni siquiera fue convocado, lo que alimentó las especulaciones sobre su salida inminente. Sin embargo, con el fichaje de Lammens, el panorama cambió drásticamente y dejó al argentino sin destino claro.

¿Qué pasa con Dibu Martínez en el Aston Villa?

Más allá del revés en el mercado, lo que encendió las alarmas fue la actitud del técnico de Aston Villa, Unai Emery. Consultado por la ausencia de Dibu en el último encuentro, el estratega español respondió de forma tajante: “Bizot. Marco Bizot”. Ante la insistencia del periodista sobre quién ocuparía el arco en el futuro, Emery repitió: “Marco Bizot. Se terminó el tiempo”. La frase, cargada de contundencia, parece marcar el fin de una era para Martínez en el club de Birmingham.

Dibu, quien tiene contrato vigente hasta junio de 2029 y acumula más de 200 partidos con Aston Villa, fue pieza clave en la clasificación del equipo a competiciones europeas y ha sido reconocido con el premio The Best al mejor arquero en dos ocasiones. No obstante, su presente es incierto y su continuidad en la Premier League está en duda.

Mientras tanto, el arquero se sumará a la Selección Argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Pero su situación en el club inglés plantea interrogantes sobre su futuro inmediato.

¿Cuáles son los partidos de Argentina en la Fecha FIFA de septiembre?

La Selección Argentina disputará dos partidos en esta ventana de septiembre, cerrando su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, para el cual ya está clasificada.

El jueves 4 de septiembre jugará como local en el Monumental ante Venezuela y el martes 9 visitará a Ecuador.

