VIDEO: El emotivo mensaje con el que Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi sorprendió a todo el mundo con un anuncio que nadie quería que algún día llegara. El crack argentino reveló en sus redes sociales oficiales que tomó la decisión de retirarse de la Selección de Argentina a sus 39 años de edad. Además de realizar una carta manuscrita donde expresó a puño y letra sus sentimientos, publicó un video que hizo llorar al mundo entero.

El archivo audiovisual comienza con un Messi de muy pequeño siendo consultado sobre cuál es su sueño más grande. El mismo contesta: “Jugar en la Selección Argentina”. Posteriormente, las imágenes muestran su recorrido a lo largo de su carrera internacional, desde sus eliminaciones más dolorosas hasta alcanzar la gloria eterna con la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El video de Messi con el que decidió despedirse de la Selección de Argentina

Messi se queda con los momentos más emotivos de su carrera en Argentina

El video publicado por Messi muestra, resumidamente, los momentos más cruciales de su carrera con la ‘Albiceleste’. El ‘10’ destacó la final perdida ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y también ambas Copas América (2015 y 2016) donde le tocó caer ante Chile en las dos oportunidades. Este momento fue un antes y un después para ‘Leo’, quien había decidido abandonar la Selección de Argentina de forma momentánea.

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Sin embargo, Messi utilizó los minutos finales del video para ilustrar cómo se despide del combinado nacional: recordando el triunfo en Semifinales frente a Inglaterra en el Mundial 2026 y, por supuesto, el campeonato durante Qatar 2022. ‘Leo’ resaltó los festejos con la afición argentina, siendo estos momentos los más emotivos de su carrera en la ‘Albiceleste’.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

¿Messi se retira del futbol?

Cabe destacar que, para despejar dudas, Messi no se retiró del futbol profesional. El astro argentino anunció su salida del equipo nacional, pero seguirá jugando a nivel clubes, al menos de momento. El exBarcelona mantiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028, por lo que todavía tiene mucho futbol por dar siempre y cuando no cambie de opinión.