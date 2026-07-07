Argentina vs Egipto HOY: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el resultado de la transmisión del martes 7 de julio, partido de Lionel Messi por los octavos de final del Mundial 2026; marcador en línea, alineaciones y goles por internet

La Copa del Mundo de la FIFA 2026™ sube la tensión en los octavos de final. La todopoderosa Argentina se cita con un sorprendente Egipto. El equipo liderado por Lionel Messi viene de sufrir al extremo tras necesitar la prórroga para batir 3-2 a Cabo Verde.

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Pese a no convencer en su última presentación, los hombres de Lionel Scaloni cargan con un favoritismo imponente sustentado en 11 victorias consecutivas y un registro de 24 duelos invictos en terreno neutral. Con la historia de su lado, ya que solo un campeón defensor ha caído en esta instancia en las últimas ediciones, el combinado sudamericano aspira a emular al Brasil de 1962 sumando coronas consecutivas.

En la acera de enfrente, Egipto llega con la moral por las nubes tras hacer historia en los dieciseisavos de final. Su dramática victoria por penales ante Australia significó su primer triunfo en fases eliminatorias de una fiesta mundialista.

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Ahora, bajo la tutela de Hossam Hassan, los Faraones pretenden convertirse en el quinto país africano en la historia de los cuartos de final. Su balance de una sola derrota en sus últimos ocho compromisos internacionales demuestra que tienen armas para competir. Tres de sus cuatro duelos en este torneo finalizaron con empate 1-1 en el tiempo regular, lo que anticipa un bloque defensivo difícil de romper.

Pronóstico del Argentina vs Egipto hoy martes 7 de julio 2026

Predicción: Argentina 2 - 1 Egipto

Aunque Egipto planteará un partido sumamente rocoso e intentará llevar el juego a la prórroga o los penales mediante un bloque defensivo ordenado y contragolpes de Salah, el peso individual y el oficio de Argentina en estas instancias definitivas marcarán la diferencia. Se proyecta un encuentro cerrado al inicio, pero la jerarquía del campeón defensor debería imponerse en los 90 minutos regulares.

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Horario y dónde seguir en vivo el Argentina vs Egipto

Horario: 10:00 horas (Tiempo del centro de México)

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