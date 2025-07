DE NO CREERSE: Argentinos ‘lloran’ la salida de Keylor Navas a Pumas

Este lunes 21 de julio del 2025, se confirmó la llegada de Keylor Navas a Pumas , la noticia provocó que aficionados del Newell’s Old Boys, medios argentinos, reporteros e influencers reaccionaran a la salida del portero argentino, señalándolo por no cumplir su contrato y de no tener profesionalidad.

Te puede interesar: ¿Cuándo llega Keylor Navas para sellar su acuerdo con Pumas?

Así reaccionaron en Argentina a la salida de Keylor Navas

El conjunto del Newell’s Old Boys dio a conocer la salida del arquero costarricense publicando un comunicado en sus redes sociales en el que critican las formas de la salida de Keylor y detallan que buscan sostener un proyecto colectivo con compromiso, profesionalidad y el respeto a los valores del club.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025

Por su parte, aficionados del Newell’s, mostraron su sentir en las redes sociales en las que tacharon a Navas de un mal profesional y desagradecido con el club.

“Navas es un mal profesional”

“poco profesional, desagradecido con el club”

La salida de Keylor Navas del Newell’s ha provocado una fuerte reacción de diferentes jugadores, reporteros y medios de comunicación argentinos. Un parte ha criticado al portero por la forma en la que salió ya que consideran que no cumplió con su contrato establecido, por otra parte, otro sector respeta su salida y entiende su decisión.

Otra reacción que se volvió viral fue la del reportero Gastón Edul, en una transmisión en vivo con Davoo Xeneize. Gastón detalló que Keylor le esta faltando al respeto al Newell’s al no cumplir el contrato que firmó.

De igual forma, Maxi Rodríguez, una de las máximas leyendas de Newell’s, dio su opinión por la salida de Keylor y detalló que lo más importante es ser profesional.