Ariel Holan: El medallista en hockey que va por el título

México. El técnico argentino Ariel Holan llega por primera vez a una final en el futbol mexicano con el equipo del León quien enfrentará a los Rojinegros del Atlas este próximo jueves y domingo.

Presentación nueva imagen de la Selección Mexicana

Ariel Holan nunca jugó futbol profesional y sus inicios como entrenador comenzó en el hockey sobre pasto dirigiendo por más de dos décadas llevando a la selección femenil de Uruguay a ganar la medallla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2003.

Te podría interesar: Diego Cocca afina estrategia para vencer a León en la final

Sus inicios en el futbol comenzaron como parte del equipo de Jorge Burruchaga y de Matías Almeyda, extécnico de las Chivas de Guadalajara .

“Yo, como entrenador, para estar sentado aquí llevo muchos años en el futbol. La transición de un deporte al otro la hice en distintos roles, porque cuando me sentí seguro de dirigir como entrenador principal había pasado por la función de videoanalista, de ayudante de campo, entrenador de infantiles, juveniles, reserva”, declaró Ariel Holan.

Sus tiempos como director técnico comenzaron en el 2015 dirigiendo al equipo argentino Defensa y Justicia, para luego entrenar a la Universidad Católica de Chile, al Santos de Brasil y ahora al León a los cuales los tiene a un paso de un título, su segundo con los Panzas Verdes ya que consiguió la Leagues Cup tras derrotar al Seattle Sounders.

“Yo le debo al hockey más de 20 años de preparación como entrenador. Algunos no tenemos la suerte de poder haber jugado al futbol profesional. No me fijo si he jugado profesionalmente al futbol o no; me detengo en lo que puedo ofrecerle a un equipo y ver si estoy todos los días preparado para ofrecerles lo mejor de mí", afirmo Holan en una conferencia de prensa.

Te podría interesar: Esta es la convocatoria de México para enfrentar a Chile

Ariel Holan y sus conceptos de hockey sobre pasto aplicados al futbol

Ariel Holan señala como ha adoptado conceptos que manejó durante su etapa como entrenador de hockey sobre pasto al futbol:

“En el hockey a mis equipos los caracterizaba la elaboración del juego de posición y la salida del arco buscando superioridad numérica para penetrar a campo rival. A partir de eso desplegar ataque con permanente búsqueda de acoples y combinaciones para generar oportunidades manifiestas de gol. Esto era un sello de nuestros equipos y es lo que intentamos transferir al futbol”, declaró el argentino en un podcast.

“Se juega 11 contra 11 con el propósito de meter una pelota en un marco, con dos tiempos y con dos cambios, que en antaño así era el futbol. Táctica y estratégicamente hay cosas aplicables, la dinámica del juego se basa en la velocidad de los pases en ambos deportes. Definitivamente el hockey me acercó al futbol”, apuntó el técnico sobre las similitudes entre el hockey y el futbol.