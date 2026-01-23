¿Adiós a la PS6? Sony prepara una nueva consola de PlayStation 5; estas serán sus características

Los rumores en distintas plataformas sociales indican que la PS6 llegaría a los principales mercados a finales del 2026 o, bien, a principios del 2027. Sin embargo, esta situación podría sufrir una modificación importante luego de que Sony tenga en mente la preparación de una nueva consola de PlayStation 5.

La PlayStation 5 se ha confirmado como una de las consolas favoritas para los amantes de los videojuegos en México y el resto del mundo. Y, en medio de las teorías que indican que la PS6 podría retrasarse, ahora Sony tendría en mente una nueva actualización para su consola más actual.

¿Sony dice adiós a la PS6 y actualizará su PlayStation 5?

Mucho se ha hablado respecto a que, en realidad, Sony no tiene demasiada prisa para lanzar la PlayStation 6. De hecho, distintos portales mencionan que la empresa ahora mismo trabaja en una consola actual de la PlayStation 5 que llegaría este mismo año, y que funcionaría como una especie de puente tecnológico entre ambas consolas.

Se sabe que la consola tendrá como nombre PS5.5, y más allá de sustituir a la actual, busca ofrecer un impulso más elevado en cuanto a calidad visual y rendimiento. Se trata, entonces, de mantener la compatibilidad de los juegos mientras estos lucen de mejor calidad gracias a la gama de componentes que utilizarán.

La GPU podría ser hasta un 45 por ciento más potente, lo cual hará que los reflejos y las sombras sean mucho más realistas del mismo modo que los escenarios, mismos que tendrán un nivel de detalle más espectacular. Finalmente, se buscará dar más estabilidad a los cuadros por segundo de cada videojuego.

¿Cuánto cuesta la PlayStation 5 en México?

El costo de la PlayStation 5 en México varía en función de distintas aristas, entre las que destacan la tienda en donde la adquieras, las promociones que esta tenga o, bien, si la misma cuenta -o no- con algún videojuego. En síntesis, podría decirse que el precio varía entre los 8,500 y los 13,000 pesos.