Los dos jugadores de la Selección Mexicana que debutarán en Liguilla

Inicia la Liguilla el Torneo Apertura 2025 y aunque no lo crea hay dos jugadores de la Selección Mexicana que harán su debut en la parte más importante del campeonato mexicano.

Armando “Hormiga” González (Chivas) y Gilberto Mora (Tijuana) serán protagonistas por primera vez de una Liguilla con sus clubes esperando llevarlos a levantar el trofeo de campeones.

¿Cómo llega a la Liguilla la Hormiga González?

El actual campeón goleo del Apertura 2025 con 12 goles, junto con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atletico de San Luis), la Hormiga González participó en prácticamente todos los partidos de la fase regular, siendo pieza clave en el cierre con siete victorias en ocho jornadas del Guadalajara. Su rendimiento le abrió las puertas de la Selección Mexicana, donde debutó en el amistoso ante Paraguay, jugando alrededor de 25 minutos en la segunda parte. En el duelo previo contra Uruguay, se quedó en la banca. Ahora, con la camiseta rojiblanca, enfrentará a Cruz Azul en los Cuartos de Final, un choque que promete ser uno de los más atractivos de la Liguilla.

¿Cómo llega a la Liguilla la Gilberto Mora?

Por su parte, Gilberto Mora se convirtió en la revelación de los Xolos de Tijuana y de la misma selección de Javier Aguirre. El joven atacante fue protagonista en el Play-In contra Juárez, donde anotó un gol de penalti a lo Panenka para sellar el triunfo 3-1 y asegurar el pase a la Liguilla.

En el Apertura 2025, Gil Mora se perdió varios partidos de fase regular, ya que participo en el Mundial Sub-20 con el conjunto azteca y se perdió los dos últimos partidos por una fractura en la mano. Con la selección, jugó minutos en ambos partidos: ante Uruguay (45 minutos), donde fue figura en el empate 0-0, y frente a Paraguay (67 minutos) estuvo a punto de marcar un golazo. Ahora, con la confianza que ha demostrado, Mora se prepara para enfrentar a Tigres en los Cuartos de Final, un reto mayúsculo para los fronterizos.

La coincidencia es especial: dos jóvenes que vivieron la experiencia con la Selección en noviembre y que, apenas días después, tendrán su debut en Liguilla. La Hormiga llega como campeón de goleo y referente ofensivo de Chivas, mientras que Gilberto Mora se presenta como la joya de Tijuana, capaz de marcar diferencia en momentos clave.

