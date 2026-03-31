Armando Gonzalez reacciona sobre su falla ante Portugal: ''No estoy satifecho nunca’’

Armando González vive una luna de miel desde que irrumpió con las Chivas del Guadalajara, titular indiscutuble en el 'Rebaño Sagrado', campeón goleador de la Liga MX y con posibilidad de estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, pero, el fin de semana pasado vivió su primer 'gran problema' al defender la playera del combinado nacional.

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La famosa 'Hormiga' falló una ocasión clara de gol en contra de Portugal en el Estadio Banorte y elló desató un sinfín de críticas en redes sociales, a lo que el ariete rojiblanco ya respondió: ''Ya vi la jugada y siempre veo mis partidos para en qué puedo mejorar, veo todo aunque después me duela, pero sé que tengo mucho por mejorar, no me conformo, no estoy satisfecho nunca y eso es lo que me hará crecer. Jugar en el Mundial depende de mí, seguir mejorando los aspectos que me faltan, jugar de espaldas, mejorar la definición, son aspectos que dependen de mí.'', destacó

Sensaciones especiales

Por otro lado, González confesó lo vivido en esta concentración con la Selección Mexicana y sus minutos en el Coloso de Santa Úrsula: ''Un sueño cumplido jugar en el Banorte y cantar el himno nacional ante tanta gente era un sueño que tenía desde chiquito. Trato de observar a los demás delanteros, a Raúl, Berte y Memote, de todos tengo algo que aprender. Me dio mucho gusto conocer a Fidalgo. Conocerlo en persona me hace muy feliz”., dijo.

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