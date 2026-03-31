¿Tiene favorito? Javier Aguirre revela a qué rival le gustaría enfrentar en el tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Solo falta un rival para completar el Grupo A en el que está instalada la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y este definirá mañana en el Repechaje de la UEFA que disputarán las Selecciones de la República Checa y Dinamarca, un partido del cual Javier Aguirre estará pendiente.

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Javier Aguirre no tiene favorito para integrar el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Las Selecciones de la República Checa y Dinamarca se jugarán el último boleto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM este martes 31 de marzo en el Repechaje Europeo y Javier Aguirre aseguró que no tiene preferencia por alguno ya que de momento su único objetivo es enfrentar a Sudáfrica en la inauguración de la justa mundialista el jueves 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México.

“No tengo preferencia con ninguna porque habría que competir con todos. Estoy pensando 100% en Sudáfrica y posteriormente en los coreanos”, declaró Aguirre en conferencia de prensa este lunes.

Dinamarca luce como favorito ante Chequia

A pesar de que el Vasco Aguirre no tiene preferencia por algún rival en especial, en el ranking FIFA de marzo el combinado danés aparece como 20 del mundo, mientras que Chequia marcha en el puesto 43.

El entrenador mexicano irá paso a paso en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y como primer objetivo tendrá hacer un digno papel y superar en la cancha a su similar de Sudáfrica, para después medirse ante Corea del Sur en Guadalajara y cerrar la primera fase enfrentándose al representante europeo.

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