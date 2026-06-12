Ella es la hermana de la Hormiga González que muy pocos conocían: son idénticos

Armando ‘Hormiga’ González está viviendo un sueño. En solo una temporada logró romper todo tipo de récords en Chivas, incluyendo un campeonato de goleo en el Apertura 2025. Su nivel lo llevó a la Selección Mexicana y, ante Sudáfrica, tuvo su primer partido en una Copa Mundial de la FIFA™. Este gran momento lo comparte junto a su familia, donde su hermana se llevó los reflectores por el increíble parecido que tiene con el goleador rojiblanco.

Tanto su hermano, Emilio González, como su hermana, Mariana González, estuvieron presentes en el Estadio Ciudad de México para apoyar a la ‘Hormiga’ en su estreno mundialista. Ambos familiares del futbolista del Guadalajara fueron abordados por la prensa de TV Azteca Deportes y allí fue cuando muchos aficionados conocieron en profundidad a ambos, ya que, sobre todo su hermana, no suelen ser visibles en redes sociales.

Hormiga González|Instagram: Hormiga González

Mariana González estuvo presente para alentar a la Hormiga

La hermana de Armando tuvo un pequeño ida y vuelta en una entrevista para TV Azteca Deportes y allí remarcó la admiración que siente por su hermano: “Estamos muy orgullosos de él. Estamos muy emocionados de vivir este Mundial”, fue lo primero que soltó Mariana.

TE PUEDE INTERESAR:



Para finalizar con la charla, su hermana le dedicó unas palabras a horas antes de que iniciara el México vs Sudáfrica: “Que disfrute mucho que nosotros estamos aquí para apoyar”. Ambos hermanos asistieron al Estadio CDMX con la playera de la ‘Hormiga’ como muestra de apoyo, quien tuvo sus primeros minutos en el torneo.

Cómo fue el debut de la Hormiga en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Armando González tuvo un debut silencioso con la Selección Mexicana en la justa veraniega. Ingresó al minuto 75 en lugar de Raúl Jiménez, cuando México ya ganaba 2-0 ante Sudáfrica.

Su entrada tuvo más valor simbólico y de recambio que impacto directo en el marcador. Javier Aguirre lo mandó al campo con el partido controlado, después del gol de Jiménez al 67’. La ‘Hormiga’ ocupó la referencia ofensiva en el cierre, ya con Sudáfrica golpeada por las expulsiones y México administrando el resultado.

El foco estuvo puesto en Julián Quiñones, elegido como figura por abrir el marcador, y en Raúl, que sentenció el resultado. También pesaron las expulsiones: Sudáfrica terminó con dos rojas y México con una, la de César Montes en el cierre.