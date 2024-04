Arsenal se derrumba en casa a favor del Manchester City

Dos zarpazos en los minutos 84 y 87 rubricaron un partido soberbio del Aston Villa de Unai Emery, resistente en el primer acto y ambicioso en el segundo y que asestó un golpe duro a las esperanzas por el título del Arsenal, que suma su derrota (0-2) al del Liverpool para convertir al Manchester City en líder en solitario de la Premier League y gran vencedor de la jornada.

El domingo perfecto para el español Pep Guardiola se cerró, tras la sorpresa de Anfield, con un premio en el Emirates Stadium. Quiere puesto de Champions League el Aston Villa, al que Emery ha impulsado en un salto de calidad abismal, con un estilo definido, siempre asociado al gol.

Resistió los mejores momentos del Arsenal y lo sometió desenchufando su futbol eléctrico de la red en la segunda mitad para acabar golpeándolo sin piedad.

Arsenal en una semana que mide su realidad

Es la historia reciente que quiere cambiar el técnico español Mikel Arteta. La de un Arsenal asociado al buen futbol que a la hora de la verdad siente vértigo ante la presión. En una semana en la que mide su realidad en la Champions League ante un monstruo como el Bayern Munich, se tambaleó frente a un Aston Villa firme. Sostenido por el ‘Dibu’ Martínez y un gran encuentro de Diego Carlos. Impulsado por el oportunismo de Bailey y la pegada de Watkins.

Hasta catorce remates sin gol del Arsenal en la primera parte. Apenas, cuatro en la segunda. Jugó al ritmo que marca la calidad de Odegaard, con la potencia de Saka en el costado derecho como principal factor desequilibrante. Sin encontrar el gol Havertz pese a su buena conexión con Trossard. El ‘Dibu’ exhibió firmeza ante un zurdazo del alemán y en un mano a mano entre ambos.

En la segunda parte, a base de tiros de esquina había avisado el Aston Villa hasta que con su insistencia llegó un centro desde la izquierda de Digne que no alcanzó por milímetros Pau Torres en el primer palo, pero arrastró a una defensa pasiva para que en el segundo marcase a placer Bailey con la derecha.

Sin tiempo para digerir la pérdida del liderato, quedar a dos puntos del Manchester City y dar un paso atrás en sus ilusiones por el título, llegó un segundo golpe para el Arsenal castigando una pérdida de Jorginho.

Watkins, tras un pase en largo, lo hizo magistral. Encaró a su defensor y picó el balón ante Raya para dinamitar la pelea por la Premier en un domingo loco.

Así está la pelea por el campeonato de la Premier League

Luego de 32 jornadas disputadas, Manchester City amanecerá como líder de la liga inglesa con 73 puntos, dos por arriba del Arsenal y Liverpool (71).

Los próximos partidos de los equipos que disputan el título serán: Wolves vs Arsenal (20 abril), Fulham vs Liverpool (21 abril) y Brighton vs Manchester City (25 abril)