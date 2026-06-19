Anuncian la Temporada 2 de Esports World Cup: Level Up

Como en todo entorno competitivo existen jugadores con historias increíbles dignas de ser contadas, y Esports World Cup: Level Up es el proyecto que la plasma, la segunda temporada nos cuenta el camino de las máximas estrellas de las escenas de los esports.

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Dirigida por el cineasta ganador de un Emmy, R.J. Cutler, (Martha (Netflix), Billie Eilish: The World's A Little Blurry (Apple TV), esta docuserie de cinco episodios profundiza en las historias humanas detrás de la mayor competición de esports del mundo, y sigue a jugadores, clubes y familias durante la presión y ambición de la Esports World Cup 2025.

"Level Up capta el lado humano de lo que estamos construyendo con la Esports World Cup", dijo Ralf Reichert, CEO de Esports Foundation. "EWC crea el escenario: los mejores juegos, los mejores clubes, los mejores jugadores, apuestas y momentos que cambian vidas y que reúnen a una comunidad global de jugadores conformada por miles de millones. El documental te acerca a las personas que viven en esos momentos: su presión, su ambición, sus familias y las historias que hacen que los esports tengan significado para una nueva generación".

Esports World Cup: Level Up regresa con su segunda temporada a partir del 26 de junio. Ambientada en Riyadh, Arabia Saudita, durante el evento de siete semanas, la nueva temporada sigue la carrera por el premio de 70 millones de dólares y la Esports World Cup EWC.

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Principales protagonistas que estarán en la segunda temporada de Esports Worlds Cup: Level Up

Entre los jugadores destacados se encuentran Jake "Boaster" Howlett (Fnatic; VALORANT), Vivi "Vivian" Indrawaty (Team Vitality; MLBB), Kasimili "Soka" Tongamoa (Team Falcons; Call of Duty: Warzone), Xiao Hai (KuaiShou Gaming; Furia Fatal: Ciudad de los Lobos) y Garidmagnai "bLitz" Byambasuren (Mongolz; Contra-Golpe).