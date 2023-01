Aryna Sabalenka alza la copa del Abierto de Australia

Melbourne, Australia. La bielorrusa Aryna Sabalenka logra su primer título de Grand Slam después de imponerse en la final del Abierto de Australia a la kazaja Elena Rybakina por un ajustado 4-6, 6-3 y 6-4, tras dos horas y 28 minutos de lucha.

Sabalenka, que conectó 17 saques directos, puso el broche de oro a una gira australiana impecable, en la que consiguió el título en Adelaida y el primer ‘major’ de la temporada, tras ceder solo un set en la final de este último torneo.

La bielorrusa ganó el duelo por convertirse en la mejor pegadora del circuito y lo corroboró con sus 17 saques directos y 51 golpes ganadores.

Confirmó con su victoria en un Grand Slam su irrupción en un Olimpo de la WTA que ha amenazado con su presencia en el top-10 durante los últimos cinco años, así como por su participación en tres semifinales ‘major’.

La tenista de Minsk da entrada a un año que podría acercarla a una primera posición mundial que se aleja en casi 4.000 puntos, tras ganar sus primeros once choque de este joven 2023.



“Quiero pedir perdón por mi inglés porque todavía estoy temblando de los nervios. Ella es una gran jugadora y espero enfrentarme a ella en más finales del Grand Slam. Por supuesto que tendremos muchas más batallas”, dijo durante la entrega de trofeos.

Sabalenka asegura que tuvo que respetarse a si misma para ganar un Grand Slam

“Siempre tuve este extraño sentimiento de que no comprendía por qué la gente me pedía autógrafos si no era nadie y no tenía ningún Grand Slam. Empecé a respetarme a mí misma y estaba aquí por el duro trabajo. Me di cuenta de que en realidad era una buena jugadora y que podía manejar las emociones en muchas situaciones”, apuntó la ganadora.

“Esto ocurrió después del torneo de Dubai, antes de Doha. Mi entrenador me dijo que él no sabía qué hacer y que yo debía encontrar a otra persona para que me ayudara. Yo sabía que no era por él y que el problema era mío. Teníamos que atravesar esto juntos y ahora es más dulce por haberlo ganado con él”, añadió Sabalenka.