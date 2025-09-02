¿Está enfermo? Así luce The Rock luego de bajar de peso drásticamente (VIDEO)

Dwayne Johnson, conocido en el mundo del Wrestling como The Rock o La Roca , causó sensación entre sus millones de seguidores luego de un video en donde se aprecia un radical cambio físico en su cuerpo, esto luego de bajar drásticamente de peso en relación a cómo se mostró en su última aparición en la WWE.

Para poner un poco de contexto, vale decir que The Rock formó parte de la historia en donde John Cena se convertía en heel dentro de la WWE, aunque a partir de ahí dejó de aparecer en la empresa de Wrestling. Ahora, nuevamente dio de qué hablar luego de su brutal cambio físico.

¿Cuántos años tiene y en dónde nació The Rock?

Nacido en Hayward, California, el 2 de mayo de 1972, The Rock es un exluchador profesional y actor de Hollywood que cuenta con 53 años de edad y que es considerado, actualmente, una de las estrellas más grandes que el cine de los Estados Unidos tiene.

¿Por qué los fans de la WWE han criticado últimamente a The Rock?

Si bien The Rock regresó a la WWE en este año para ser parte fundamental del turn heel de John Cena, la realidad es que muchos fanáticos no le perdonan que, luego de este hecho, haya desaparecido por completo de la empresa, por lo que muchos aseguran que decidió darle prioridad a su etapa como actor en lugar de a su carrera como superestrella del entretenimiento deportivo.

¿Por qué The Rock bajó tanto de peso?

Un video, que ya se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra el inesperado cambio físico que The Rock ha tenido en los últimos meses desde que se alejó de la WWE. En el mismo se aprecia con una notoria reducción de peso, lo cual le hizo perder la gran mayoría de la masa muscular que había conservado hasta ahora.

Esta aparición se dio durante el Festival de Venecia en donde estuvo acompañado de Emily Blunt, con quien comparte créditos en la película The Smashing Machine . Y si bien algunos fans han mostrado su preocupación por este cambio, todo indica que el mismo se debió para cumplir las exigencias que el papel de Mark Kerr requería para Dwayne Johnson.