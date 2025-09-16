deportes
Así puedes crear la foto polaroid de rivalidades del deporte como Messi y Cristiano Ronaldo

Conoce la forma en la que puedes hacer la nueva tendencia de la foto polaroid con inteligencia artificial y figuras del deporte como Messi o Cristiano Ronaldo

Foto polaroid messi y cristiano ronaldo
Iván Vilchis
Tendencia
En las redes sociales se encuentra en tendencia la creación de imágenes estilo Polaroid generadas con inteligencia artificial en las que la gente ha puesto a diferentes personalidad posando juntos o a sus celebridad favoritas a su lado.

La moda se ha vuelto viral por el realismo de los resultados de las imágenes al parecer fotografías auténticas pero antiguas.

Equipos de la Liga BBVA MX se han unido a la tendencia

Diferentes equipos del futbol mexicano, han generado sus imágenes para poder subirlas en las redes sociales. Equipos como Cruz Azul, han utilizado la inteligencia artificial para poder hacer fotos de la nueva tendencia.

Así puedes crear tu foto polaroid

Para poder hacer tu foto polaroid necesitas decirle a la inteligencia artificial un “prompts”, es decir, descripciones textuales en inglés o español que guían a la IA para producir la foto deseada.

La mayoría de personas esta utilizando la plataforma de Gemini para poder crear sus fotos, los pasos a seguir son:

  • Ingresar a Gemini mediante la aplicación o sitio web oficial.
  • Iniciar sesión con una cuenta de Google.
  • Subir dos fotos: una propia y/o de las celebridades que quieres que aparezcan.
  • Escribir un prompt que indique el estilo Polaroid y los detalles deseados.
  • Generar la imagen y repetir el proceso hasta obtener un resultado satisfactorio.

El promp que puede usar para crear tu foto

El promp que se ha vuelto viral en las redes sociales para crear las fotos es el siguiente:

“Haz una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una foto normal, sin un tema o propiedad claros. La foto debe tener un ligero efecto de desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, esparcida por toda la foto. No cambies la cara. Reemplaza el fondo detrás de las dos personas con una cortina blanca. Con los dos cerca y abrazándose”.

