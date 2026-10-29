Quiénes son realmente los asistentes de Guillermo Almada en Club América: así se conforma el cuerpo técnico

Así como se rumorea la posible salida de Santiago Baños, el Club América atraviesa una etapa de cambios bajo la dirección técnica de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo asumió el desafío de conducir a las Águilas con la intención de formar un equipo competitivo y volver a pelear por los principales títulos del futbol mexicano.

Mientras muchos se preguntan cuándo es el próximo partido del América, el trabajo del cuerpo técnico también despierta interés entre los aficionados. Junto a Almada aparecen dos colaboradores de confianza: Darwin Quintana y Gianni Michelini. Completan el grupo el asistente institucional Raúl Rodrigo Lara y el preparador físico Rubens Valenzuela.

Almada cuenta con Licencia Pro de entrenador otorgada por la Conmebol.|Club América

Quién es Darwin Quintana, el principal colaborador de Almada

Darwin Quintana es un entrenador uruguayo que ha trabajado junto a Almada desde sus primeras etapas en River Plate de Montevideo. Posteriormente, ambos compartieron experiencias en Barcelona de Guayaquil, Santos Laguna y Pachuca, además de sus pasos por el Real Valladolid y el Real Oviedo.

TE PUEDE INTERESAR:



Durante su etapa en Pachuca, Quintana también llegó a dirigir partidos y ofrecer conferencias de prensa cuando el entrenador principal no estuvo disponible.

Club América todavía espera refuerzos y Guillermo Almada lo confirmó|Club América

Quién es Gianni Michelini, el otro asistente del América

Gianni Michelini cuenta con experiencia en el futbol formativo, la dirección técnica y la gestión deportiva. Trabajó en las fuerzas básicas de Defensor Sporting, fue asistente del primer equipo y dirigió a Central Español. Más adelante, se desempeñó como gerente deportivo de Everton de Viña del Mar.

En enero de 2026 dejó ese cargo para incorporarse al cuerpo técnico de Almada en el Real Oviedo y después continuó junto al uruguayo en México. Michelini cuenta con licencia UEFA Pro y formación como entrenador en España. Se dedica al análisis táctico, la planificación de los encuentros y el seguimiento del rendimiento individual de los jugadores.

Quién es Raúl Rodrigo Lara, el asistente institucional

Raúl Rodrigo Lara es el elemento mexicano del cuerpo técnico. Exjugador canterano del Club América, desde 2010 forma parte de las fuerzas básicas del club, donde se ha desempeñado como entrenador y auxiliar en categorías Sub-17, Sub-18 y Sub-20. En el primer equipo se mantiene en como auxiliar técnico de Almada, como el enlace institucional.

Quién es Rubens Valenzuela, el preparador físico del América de Almada

Rubens Valenzuela es el preparador físico de confianza de Guillermo Almada. Uruguayo de amplia trayectoria, ha trabajado en el futbol mexicano durante más de tres décadas en clubes como Atlas, León, Querétaro, Morelia, Santos Laguna, Pachuca y Cruz Azul.

