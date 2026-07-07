Atlante FC vuelve a la Primera División de la mano de Caliente.mx en el Apertura 2026 de la Liga MX

Ciudad de México, a 8 de julio de 2026. — Atlante FC está de regreso en la Liga MX. En este nuevo capítulo para la institución, Caliente.mx y Atlante FC fortalecen la alianza que mantienen desde 2024, reafirmando un compromiso que ha acompañado al club en años clave de su historia reciente y que continuará como parte de su regreso a la máxima categoría del fútbol mexicano. Como patrocinador principal en el frontal de la playera azulgrana, la marca seguirá respaldando al equipo en una etapa que marca el inicio de nuevos retos dentro y fuera de la cancha.

"Acompañar al Atlante en su regreso a la Liga MX es el reflejo de la confianza y la visión compartida que hemos construido durante los últimos años. En Caliente.mx nos entusiasma seguir formando parte de este proyecto y respaldar a una institución con una afición apasionada y una historia que ocupa un lugar especial dentro del deporte nacional”, comentó Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx.

Fundado en 1918 por obreros y trabajadores de la Ciudad de México, Atlante se consolidó desde sus orígenes como el verdadero “Equipo del Pueblo”. Con tres títulos de Liga y dos Ligas de Campeones de la Concacaf, es una institución con una historia que va mucho más allá de los resultados. En 2014 el descenso llegó, pero Atlante no desapareció; se reinventó.

Doce años en la Liga de Expansión MX. Doce años en los que la afición nunca dejó de creer, de llenar estadios y de exigir el regreso que el Club merecía. Durante ese período, Atlante conquistó títulos y demostró que su grandeza no dependía de la categoría en la que competía. Hoy, ese recorrido tiene recompensa: el Apertura 2026 marca el inicio de una nueva era y Atlante FC está de vuelta en la Primera División.

"Los logros más importantes se construyen con paciencia, convicción y mucho trabajo. Hoy estamos viviendo un momento muy importante para la institución y nos llena de orgullo hacerlo junto a aliados que han confiado en nuestro proyecto y nos han acompañado en el camino. Estamos listos para afrontar este nuevo reto." aseguró Emilio Escalante, vicepresidente de Atlante FC.

Bajo la dirección de Miguel "Piojo" Herrera, uno de los técnicos más ganadores del fútbol mexicano, Atlante afronta esta nueva etapa con una estructura renovada y la misión de competir al más alto nivel desde el primer torneo.

El debut del equipo será el 16 de julio ante Necaxa como visitante. Por su parte, el primer encuentro como local se disputará el viernes 24 de julio frente al Club América en el Estadio Banorte, en uno de los partidos más atractivos del arranque del torneo.

Como parte de esta alianza, Caliente.mx pone a disposición de sus usuarios una línea de campeón de +5000 para Atlante FC en el Apertura 2026. Una participación de $1,000 pesos en esta selección generarían un retorno potencial de $51,000 pesos. Consulta aquí los términos y condiciones.

Con el arranque del Apertura 2026, Atlante FC y Caliente.mx inician una nueva etapa juntos, respaldados por una historia compartida y la confianza construida a lo largo de los últimos años.

