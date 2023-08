La Fase de Grupos de la Leagues Cup 2023 ha terminado. Luego de la Jornada 3, los cruces en la instancia de 16vos de Final ya se encuentran definidos y hay un equipo de la Liga BBVA MX que no ha recibido gol en la competencia, siendo el único conjunto de toro el torneo que no tiene anotaciones en contra.

El equipo de la Liga BBVA MX que no ha recibido gol

Luego de haber disputado sus dos encuentros correspondientes, el Atlas no ha recibido goles en el arco defendido por Camilo Vargas. En su primer partido de la Leagues Cup 2023, el equipo de ‘La Academia’ vio la victoria por 1-0 frente a New York City FC y posteriormente, en la Fecha 3 del certamen vencieron a Toronto FC por el mismo marcador.

De 45 equipos participantes en la Fase de Grupos del torneo que enfrenta a equipos de la Liga BBVA MX ante escuadras de la Major League Soccer, el cuadro dirigido por Benjamín Mora tiene su arco en cero, no obstante, en la instancia de 16vos de Final se van a enfrentar a New England Revolution, conjunto que hizo cinco anotaciones en la Fase de Gurpos en la que tuvieron como rivales a New York Red Bull y al Atlético San Luis.

Por otro lado, hubo dos equipos que no lograron hacer gol en la primera etapa de la competencia. San Jose Earthquakes y Toronto FC, ambos de la MLS, no pudieron celebrar en el certamen quedando eliminados.

El siguiente partido del Atlas es el jueves 3 de agosto ante New England. Los ‘Rojinegros’ visitan la cancha del Gillette Stadium a las 18:00 horas, tiempo de la CDMX en busca de avanzar a los Octavos de Final, etapa en la que tendrían como rival a Pumas o Querétaro.

