Atlas vs Chivas: Alineaciones del Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

Se enfrentarán en la cancha del Estadio Jalisco, el equipo de Atlas ante las Chivas, en una edición más del Clásico Tapatío, para la cual Diego Milito y Diego Cocca han mandando lo mejor que tienen a la mano para buscar los tres puntos y salir vencedores en esta lucha que es también por el orgullo.

Esta es la alineación de Atlas para enfrentar a Chivas

13 C. Vargas

3 G. Ferrareis

13 G. Aguirre

28 J. Rodríguez

25 J. Rodríguez

26 A. Rocha

6 E. Zaldívar

15 P. Ramírez

58 A. González

11 D. González

199 S. Hernández

DT DIEGO COCCA

Esta es la alineación de Chivas para enfrentar a Atlas

1 J. Rangel

2 J. Castillo

5 B. Gonzalez

19 D. Campillo

6 O. Govea

23 Daniel Aguirre

28 Fernando González

37 R. Ledezma

25 R. Alvarado

20 A. Sepúlveda

34 A. González

DT GABRIEL MILITO

¡EL XI ROJINEGRO DE ESTA TARDE! 🔴⚫️



Así sale en conjunto de Diego Cocca a una nueva edición del Clásico Tapatío 🦊



¡Que sea una gran noche en compañía de @CharlyFutbol! 🦊🔥#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/jIZdgySndC — Atlas FC (@AtlasFC) March 8, 2026

Lo que tienes que saber de Atlas, previo al Clásico Tapatío en contra de Chivas

El equipo rde Diego COCA vive un gran momento, metido totalmente en Liguilla, con una buena tendencia y con un equipo que da el corazón, elementos ideales para enfrentar a Chivas.

Momento actual: Atlas viene de derrotar 2-1 a los Xolos de Tijuana

Atlas viene de derrotar 2-1 a los Xolos de Tijuana Fortaleza: Mantienen un invicto de 10 partidos como locales; la última derrota fue ante América el 24 de agosto del 2025 por 2-4

Mantienen un Posición: 6° lugar con 16 puntos

Figura clave: Camilo Vargas y Ponchito González

Lo que tienes que saber de Chivas, previo al Clásico Tapatío en contra de Atlas

El Guadalajara de Gabriel Milito ha crecido una enormidad, pero ante rivales de mayor categoría se ha desinflado.