Atlas vs Chivas: Alineaciones del Clásico Tapatío de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX
Atlas y Chivas han anunciado sus alineaciones para el Clásico Tapatío de este sábado 7 de marzo, a celebrarse en la cancha del Estadio Jalisco de Guadalajara.
Se enfrentarán en la cancha del Estadio Jalisco, el equipo de Atlas ante las Chivas, en una edición más del Clásico Tapatío, para la cual Diego Milito y Diego Cocca han mandando lo mejor que tienen a la mano para buscar los tres puntos y salir vencedores en esta lucha que es también por el orgullo.
Esta es la alineación de Atlas para enfrentar a Chivas
13 C. Vargas
3 G. Ferrareis
13 G. Aguirre
28 J. Rodríguez
25 J. Rodríguez
26 A. Rocha
6 E. Zaldívar
15 P. Ramírez
58 A. González
11 D. González
199 S. Hernández
DT DIEGO COCCA
Esta es la alineación de Chivas para enfrentar a Atlas
1 J. Rangel
2 J. Castillo
5 B. Gonzalez
19 D. Campillo
6 O. Govea
23 Daniel Aguirre
28 Fernando González
37 R. Ledezma
25 R. Alvarado
20 A. Sepúlveda
34 A. González
DT GABRIEL MILITO
Lo que tienes que saber de Atlas, previo al Clásico Tapatío en contra de Chivas
El equipo rde Diego COCA vive un gran momento, metido totalmente en Liguilla, con una buena tendencia y con un equipo que da el corazón, elementos ideales para enfrentar a Chivas.
- Momento actual: Atlas viene de derrotar 2-1 a los Xolos de Tijuana
- Fortaleza: Mantienen un invicto de 10 partidos como locales; la última derrota fue ante América el 24 de agosto del 2025 por 2-4
- Posición: 6° lugar con 16 puntos
- Figura clave: Camilo Vargas y Ponchito González
Lo que tienes que saber de Chivas, previo al Clásico Tapatío en contra de Atlas
El Guadalajara de Gabriel Milito ha crecido una enormidad, pero ante rivales de mayor categoría se ha desinflado.
- Momento actual: Arriban con dos derrotas consecutivas (ante Cruz Azul y el campeón Toluca), lo que les hizo perder el liderato general que ostentaron durante 7 jornadas.
- Contexto extra: Chivas no jugó a mitad de semana debido a un evento de leyendas en el Estadio Akron.
- Posición: Son 4° lugar con 18 puntos
- Bajas: Luis Romo sigue de baja por lesión
- Figura clave: Armando "Hormiga" González, su goleador. Ledesma también destaca
