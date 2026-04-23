Atlas vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 16 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Atlas vs Tigres

Continúa la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con un partido electrizante entre Atlas vs Tigres, en donde se podría definir al próximo invitado a la Liguilla, encuentro del cual podrás seguir todos los detalles en vivo y gratis por TV Azteca Deportes.

Los Rojinegros se encuentran en séptimo lugar de la tabla general con 22 puntos, producto de seis triunfos, cuatro empates y cinco derrotas de la mano de Diego Cocca, quien le ha dado frescura al equipo tapatío tras su regreso al equipo al que hizo bicampeón.

Por su parte, los felinos dirigidos por Guido Pizarro, tienen 21 unidades y se ubican en la novena posición, a una unidad de colarse a la Fiesta Grande, por lo que este partido ante el Atlas toma vital importancia para las aspiraciones de los de San Nicolás de los Garza.

Atlas vs Tigres, fecha y horario del partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El partido entre Atlas y Tigres de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo en el Estadio Jalisco este miércoles 22 de abril en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México.

Atlas vs Tigres:

