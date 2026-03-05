Atlas vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 9 del Clausura 2026; marcador online
Sigue en vivo el resultado del partido entre los Rojinegros y el club de la frontera desde el Estadio Jalisco en duelo de equipos que buscan puestos de liguilla.
Los Xolos de Tijuana visitarán el Estadio Jalisco para verse las caras con los Rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Diego Cocca partirán como séptimos de la tabla general con 13 unidades y podría subir una posición en caso de sacar un triunfo, por otro lado, el cuadro de la frontera norte del país está en la décimo segunda posición con nueve puntos y quiere la posición que tiene el América (octava).
