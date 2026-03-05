Atlas vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 9 del Clausura 2026; marcador online

Los Xolos de Tijuana visitarán el Estadio Jalisco para verse las caras con los Rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. Los pupilos de Diego Cocca partirán como séptimos de la tabla general con 13 unidades y podría subir una posición en caso de sacar un triunfo, por otro lado, el cuadro de la frontera norte del país está en la décimo segunda posición con nueve puntos y quiere la posición que tiene el América (octava).

