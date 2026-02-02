CR7 en confilcto con el Al Nassr ¿aún puede volver a Europa?

logo deportes horizontal
Escrito por:  Herminio Fernández

Cristiano Ronaldo podría tener una salida exprés del Al Nassr si persiste su enfado con la directiva, y en ese escenario los mercados de Francia, Alemania y España aparecen como destinos posibles porque sus ventanas invernales de fichajes cierran el 2 de febrero de 2026. La información sobre el malestar del delantero y su negativa a participar en algún partido ha sido difundida por medios internacionales y portugueses, que sitúan el origen del conflicto en diferencias con la gestión deportiva del club.

La razón práctica que haría viable un aterrizaje rápido en Europa es el calendario; algunas de las grandes ligas europeas mantienen abiertas sus puertas para altas y bajas hasta el 2 de febrero de 2026, lo que permite que clubes de Ligue 1, Bundesliga y LaLiga puedan inscribir jugadores mientras cierren sus trámites antes de esa fecha límite.

El mercado de pases aún se mantiene abierto

En detalle, los horarios oficiales indican que la ventana invernal 2026 se cierra el 2 de febrero; organismos y medios internacionales apuntan a cierres simultáneos en grandes partes del mercado europeo, lo que obliga a movimientos rápidos y tramitación administrativa urgente. Eso implica que cualquier negociación tendría que concretarse en horas, no días, si existiera un acuerdo entre las partes.

¿Qué tan complicado sería firmar a Cristiano Ronaldo?

Desde el punto de vista deportivo y económico, el fichaje de una figura del perfil de Cristiano requeriría pactar salario, duración de contrato y, potencialmente, ajustes de imagen y patrocinio; además habría que resolver la situación contractual con Al Nassr (cesión, rescisión o traspaso) antes del cierre. Aun así, el hecho de que las ventanas europeas permanezcan abiertas hasta el 2 de febrero convierte a clubes de Francia, Alemania y España en opciones factibles en caso de que la ruptura con Al Nassr se materialice y las partes aceleren las conversaciones.

La combinación del conflicto interno reportado y la existencia de un plazo administrativo europeo hasta el 2 de febrero crea una ventana real, pero demasiado estrecha para que Cristiano recalara en algún club de esos tres países, siempre que la negociación se cierre antes del tope y se solventen las complejidades contractuales.

