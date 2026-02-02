CR7 en confilcto con el Al Nassr ¿aún puede volver a Europa?

Cristiano Ronaldo podría tener una salida exprés del Al Nassr si persiste su enfado con la directiva, y en ese escenario los mercados de Francia, Alemania y España aparecen como destinos posibles porque sus ventanas invernales de fichajes cierran el 2 de febrero de 2026. La información sobre el malestar del delantero y su negativa a participar en algún partido ha sido difundida por medios internacionales y portugueses, que sitúan el origen del conflicto en diferencias con la gestión deportiva del club.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo no jugará su próximo partido por molestia en Arabia Saudita

La razón práctica que haría viable un aterrizaje rápido en Europa es el calendario; algunas de las grandes ligas europeas mantienen abiertas sus puertas para altas y bajas hasta el 2 de febrero de 2026, lo que permite que clubes de Ligue 1, Bundesliga y LaLiga puedan inscribir jugadores mientras cierren sus trámites antes de esa fecha límite.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El mercado de pases aún se mantiene abierto

En detalle, los horarios oficiales indican que la ventana invernal 2026 se cierra el 2 de febrero; organismos y medios internacionales apuntan a cierres simultáneos en grandes partes del mercado europeo, lo que obliga a movimientos rápidos y tramitación administrativa urgente. Eso implica que cualquier negociación tendría que concretarse en horas, no días, si existiera un acuerdo entre las partes.

¿Qué tan complicado sería firmar a Cristiano Ronaldo?

Desde el punto de vista deportivo y económico, el fichaje de una figura del perfil de Cristiano requeriría pactar salario, duración de contrato y, potencialmente, ajustes de imagen y patrocinio; además habría que resolver la situación contractual con Al Nassr (cesión, rescisión o traspaso) antes del cierre. Aun así, el hecho de que las ventanas europeas permanezcan abiertas hasta el 2 de febrero convierte a clubes de Francia, Alemania y España en opciones factibles en caso de que la ruptura con Al Nassr se materialice y las partes aceleren las conversaciones.

La combinación del conflicto interno reportado y la existencia de un plazo administrativo europeo hasta el 2 de febrero crea una ventana real, pero demasiado estrecha para que Cristiano recalara en algún club de esos tres países, siempre que la negociación se cierre antes del tope y se solventen las complejidades contractuales.

Te puede interesar: ¿Podría venir a la Liga MX?: El futuro de Benzema toma un giro inesperado